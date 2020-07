Jean-Michel Blanquer / Capture écran

En ce début des grandes vacances scolaires, le ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a souhaité adresser un message fort aux enseignants et les remercier pour leur investissement durant l’année scolaire. « Je tenais à m’adresser à vous en particulier pour vous remercier, vous remercier de votre travail durant une année qui a été très singulière. », a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Fermeture des écoles, collèges et lycées ; baccalauréat et brevet intégralement en contrôle continu, application de protocoles sanitaires, cours à distance… Cette année scolaire, marquée par la crise sanitaire, a fortement « bouleversé le fonctionnement de l’Ecole », a rappelé le ministre. « Nous avons tous eu à nous dépasser. Grâce à vous, grâce à votre engagement, grâce à votre travail, notre Ecole a réussi son plus grand défi, celui de maintenir le lien avec les élèves à distance. »

#MerciAuxProfs et à l'ensemble des personnels d'éducation pour leur engagement au plus près des élèves dans le contexte de cette année scolaire marquée par la crise sanitaire

Bonnes #Vacances à toutes et à tous ! pic.twitter.com/HJ7yWLiTri — Ministère Éducation nationale, Jeunesse et Sports (@education_gouv) July 8, 2020

Dans son message, Jean-Michel Blanquer se félicite de la situation de la France par rapport aux autres pays d’Europe : « Nous avons eu un des taux de décrochage les moins importants. Nous avons le taux de satisfaction des familles le plus important en matière d’enseignement à distance, 75% », a-t-il précisé.

Il reconnaît néanmoins qu’il reste « des manques et des problèmes » auxquels l’Education nationale doit encore faire face. « Je pense aux élèves décrocheurs dont nous devons nous porter garants pour la suite, avec des opérations comme les Vacances apprenantes ou la rentrée que nous préparons ».

Cette rentrée scolaire « sera nécessairement un peu différente des années précédentes », a prévenu le ministre. Il rappelle qu’un protocole sanitaire sera toujours en place en septembre mais avec des règles un peu plus allégées qu’actuellement. Pour Jean-Michel Blanquer, l’enjeu majeur de la rentrée scolaire sera de « répondre aux besoins de chacun des élèves par une attention redoublée ». Pour relever ce défi, il faudra compter sur « le professionnalisme » ainsi que « le sens de l’engagement » des enseignants, a-t-il indiqué. Il conclut enfin son message en souhaitant « du repos et un bel été » à tous les enseignants.