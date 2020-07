© Getty Images

Les élèves, de la maternelle au lycée, retourneront à l’école le mardi 1er septembre. Mais comment la rentrée scolaire se déroulera-t-elle en cas de reprise de l’épidémie du Covid-19 ? Le ministère de l’Education nationale a planché sur différents scénarios.

En cas de circulation active du virus

Une circulaire de rentrée a déjà été publiée le 10 juillet dernier pour encadrer la rentrée de septembre et tient compte des conditions sanitaires à date. Selon ce document, le principe à l’œuvre en septembre sera l’accueil de tous les élèves, le respect des gestes barrières et le port du masque pour les adultes et enfants de plus de 11 ans, “lorsque la distance d’un mètre ne peut être respectée ».

La rentrée scolaire devrait donc se faire dans les mêmes conditions sanitaires que celles appliquées à la fin de cette année. Mais le ministère de l’Education nationale prend évidemment en compte une éventuelle reprise de l’épidémie et une nécessaire adaptation des conditions d’enseignement. « Dans l’hypothèse où la situation sanitaire exigerait des mesures plus strictes, du fait d’une circulation active du virus sur tout ou partie du territoire national, un plan de continuité pédagogique sera mis en place pour assurer l’enseignement à distance », souligne la circulaire.

Ce « plan de continuité pédagogique », à destination des directeurs d’école, chefs d’établissement et professeurs, a été mis en ligne ce vendredi 17 juillet pour les aider à s’organiser dès la rentrée dans l’hypothèse d’une reprise de l’épidémie.

Concrètement, en cas de rebond du virus à la rentrée, plus fort qu’actuellement, les établissements resteraient ouverts, avec une capacité d’accueil réduite des élèves en classe. Mais « tous les élèves devront avoir accès à des cours en présentiel chaque semaine » précise le ministère. Le reste de l’enseignement se ferait à distance et les dispositifs testés durant le confinement tels que “l’école à la maison”, les classes virtuelles du CNED ou encore la prise en charge des enfants dans le dispositif périscolaire “2S2C” (sport, santé, culture, civisme), pourraient être mis de nouveau en place. En revanche, pour les publics prioritaires (CP et CE1 en classes dédoublées et les élèves handicapés), ils devront impérativement « être scolarisés à temps plein ».

En cas de circulation très active du virus

Autre scénario envisagé par le ministère : la circulation très active et localisée du virus. Dans cette hypothèse, les établissements situés dans les foyers de l’épidémie resteraient fermés localement. Les enseignants devront alors s’appuyer sur les cours des professeurs diffusés sur France 4 dans l’émission “La maison Lumni” et suivre les cours à distance. Le ministère de l’Éducation nationale recommande, par ailleurs, au moins un contact téléphonique par semaine avec chaque élève. Enfin, les élèves en situation de « déconnexion numérique » devront être identifiés en amont.