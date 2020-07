Getty

« L’Etat, et le contribuable français, n’a pas vocation à payer des masques gratuitement pour tout le monde tout le temps », déclarait hier le Président Emmanuel Macron, précisant que les plus précaires seront « aidés ». Ce matin, Valérie Pécresse annonçait quant à elle que des masques en tissu seront offerts à la rentrée 2020 à tous les lycéens d’Ile-de-France.

« Ca fait un gros budget pour les familles, de devoir acheter des masques tous les jours », a souligné ce matin la présidente de la région Ile-de-France. Le protocole sanitaire du ministère de l’Education nationale pour la rentrée 2020 stipule en effet qu’élèves et enseignants devront respecter « gestes barrière, hygiène des mains, port du masque pour les adultes et les élèves de plus de 11 ans lorsque les règles de distanciation ne peuvent être respectées dans les espaces clos ainsi que dans les transports scolaires ».

Deux masques en tissus lavables seront donc distribués gratuitement aux 500 000 lycéens de la région à la rentrée.

Egalement, « la région Île-de-France va assurer la gratuité des masques pour toutes les associations caritatives qui sont partenaires de la région », a indiqué Valérie Pécresse.