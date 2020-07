Little boy is going to school during COVID-19 pandemic.

Après une année scolaire inédite, marquée par la crise sanitaire, la rentrée de septembre sera tout aussi singulière. Dans une circulaire de rentrée, publiée à la mi-juillet, le ministre de l’Education nationale a dévoilé les modalités pratiques de cette rentrée scolaire. Elle se fera dans les mêmes conditions sanitaires que celles appliquées à la fin de cette année.

Maintien des gestes barrières

Dans sa circulaire, Jean-Michel Blanquer a bien confirmé que les cours se feront en présentiel : « Tous les élèves sont accueillis sur le temps scolaire. Afin de garantir la santé des élèves et des personnels, et eu égard à la situation épidémique à la date de la présente circulaire, le respect des règles sanitaires essentielles doit être assuré », précise le texte.

Le personnel de l’établissement ainsi que les élèves devront donc appliquer certaines mesures sanitaires, comme en fin d’année : « Gestes barrière, hygiène des mains, port du masque pour les adultes et les élèves de plus de 11 ans lorsque les règles de distanciation ne peuvent être respectées dans les espaces clos ainsi que dans les transports scolaires, nettoyage et aération des locaux », note ainsi la circulaire. Par ailleurs, le déplacement des professeurs est aussi à privilégier par rapport à celui des élèves.

Un « plan de continuité pédagogique » en cas de « circulation active du virus »

Malgré la réouverture progressive des établissements scolaires et l’assouplissement du protocole sanitaire, « un peu moins de 20% » des élèves ne sont pas retournés en classe depuis l’épidémie de Covid-19, selon les estimations du ministre. « Ça reste beaucoup », avait-il précisé sur RTL début juillet. Il avait aussi estimé, ce même jour, que les conditions sanitaires permettront « d’avoir un retour normal en classe », avec des effectifs d’enseignants et d’élèves au complet. Toutefois, « dans l’hypothèse où la situation sanitaire exigerait des mesures plus strictes, du fait d’une circulation active du virus sur tout ou partie du territoire national, un plan de continuité pédagogique, consultable dans les prochains jours sera mis en place pour assurer l’enseignement à distance », poursuit la circulaire.

Ainsi, pour accompagner les équipes en cas de règles sanitaires plus strictes, « le ministère a élaboré un plan comprenant, outre le protocole sanitaire, le rappel des principales actions à conduire, des conseils et bonnes pratiques sur l’organisation du service et l’équipement numérique, les modalités d’activation des classes virtuelles du Cned et de Ma classe à la maison, et une sélection de ressources pédagogiques numériques à disposition des professeurs et des familles», précise enfin le texte.