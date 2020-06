C’est le jour J ! Ce lundi 22 juin marque le retour en classe pour tous les écoliers et les collégiens, à deux semaines des vacances d’été. Un retour à l’école marqué par un allègement des règles sanitaires : plus de distanciation physique en maternelle, une distance d’un mètre en primaire et au collège et le port du masque obligatoire pour les élèves, lorsque la distanciation n’est pas possible.

Le ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, était en visite dans un collège de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) ce matin. Il a appelé à ce que « tout le monde possible reprenne le chemin de l’école » aujourd’hui. » Le fait que la distanciation physique se soit considérablement simplifiée, fait que, je le rappelle, à l’école primaire, la distance d’un mètre est recommandée mais si on y arrive pas, cela ne doit pas empêcher d’avoir tous les élèves dans la classe » a t-il ajouté.

Le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer se rend dans un collège de Boulogne-Billancourt, en ce jour de reprise des cours pour tous les écoliers et collégiens #AFP par Lise Bollot, @a_mlopes pic.twitter.com/mnxfZw1knK — Agence France-Presse (@afpfr) June 22, 2020

Sur Twitter, les enseignants racontent leur première journée de reprise scolaire. Dans certains établissements, tous les élèves ne sont pas au rendez-vous.

Élèves sereins, professeurs et équipe de direction mobilisés pour un #retourenclasse #22juin utile pour tous. Grand merci à chacune et chacun pour que chaque élève se prépare avec confiance à sa #rentree2020! @EdouardGeffray @education_gouv @jmblanquer https://t.co/XUKvtBlf9y — anne bisagni (@ABisagni) June 22, 2020

Ce matin, #les4eme étaient tellement nombreux qu’à cause de l’entrée échelonnée, le dernier élève est arrivé à 9h37 (pour un cours de 9h à 9h55) #22juin #ToutVaBien — Claire-Marie Feret 🍓 (@cmferet) June 22, 2020

8 3e ce matin qui ne viendront plus parce qu ils voulaient juste « voir » comment c’était avant de partir en vacances… 9 6e, 0 décrocheur. 4 4e, 0 décrocheur. un grand succès @jmblanquer cette rentrée obligatoire. Vraiment. #22juin — 〽️⭐️⭐️⭐️⭐️ (@30040307) June 22, 2020

Ce matin : 19 élèves sur l'une de nos 3èmes (ils sont 20 en temps normal).



Cet après-midi : 9 élèves présents.



On parie sur demain matin du coup ? — Prof de dates 🌻 (@profdedates) June 22, 2020

Un enseignant d’histoire-géographie au collège dénonce l’absence de respect du protocole sanitaire dans son établissement.

Je n’ai pas de mots pour décrire la cohue qui a régné ce matin dans le collège. Des élèves qui devant le portail, dans la cour, au moment d’entrée ou de sortir, s’agglutinent, sans masque ou le masque baissé pour s’embarrasser, chahuter ou simplement discuter. — Magister Alexis 🍓 (@AlexisMagister) June 22, 2020

Du côté des parents d’élèves, on parle de « rentrée tronquée ».

Rentrée tronquée, école de mes 2 Fils, compte tenu entre autres de classes en travaux et d'un personnel des cantines incomplet, on propose des classes doublées voire triplées en extérieur toute la journée, ainsi que les déjeuners. Impossible de faire cours dans ces conditions. https://t.co/U1WqfBhOlQ — Amor.Louhichi (@Amor_LOUHICHI) June 22, 2020

école obligatoire, tu amènes ton fils qui et en 6eme est la directrice te lâche un : vous pouvez le reprendre, on a 650 élèves, on a pas de place pour les 6eme, ils restent en perm … faudra juste qu'ils rendent leurs livres Jeudi … @education_gouv — Furaxx.EvoG (@Furaxx_EvoG) June 22, 2020

D’autres dénoncent le non-respect des règles de distanciation.

Je ne suis pas d'accord, je suis INQUIETE !! Ma fille est dans l'école. Jusqu'alors, j'avais confiance mais ce n'est plus le cas !

Ce n'est pas la faute de l'équipe enseignante, ni celle de la mairie. — Christelle Renoux (@ChristelleRenou) June 22, 2020

Première matinée d'école pour ma fille : le prof de sport lui explique que le virus n'existe plus en France.

Tout va bien.

🤦🤦🤦 — Florian Cova (@CovaFlorian) June 22, 2020

