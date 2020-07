Priorité à l’enseignement des maths et du français, « observation fine des acquis des élèves », tests de positionnement… Le ministère de l’Education nationale a publié sur Eduscol ses préconisations pour la rentrée 2020, pour chaque niveau d’enseignement.

Ecole primaire

A l’école, jusqu’aux vacances d’automne, « la priorité est donnée à l’enseignement du français et des mathématiques », indique le ministère. Il propose ainsi des ressources et des outils de positionnement dans ces deux matières, « pour identifier les besoins de consolidation de chacun et mettre en place au plus tôt les actions de différenciation nécessaires ».

Il rappelle également qu’en CP et CE1, les enseignants doivent faire passer des évaluations nationales en début d’année, pour « disposer de repères standardisés » et « mettre en place une réponse pédagogique encore plus ciblée auprès de chacun de leurs élèves ». Ces évaluations font partie du « plan ultra-volontariste » contre le décrochage scolaire, annoncé par Jean-Michel Blanquer il y a quelques semaines.

Collège et lycée

Au collège, le ministère de l’Education nationale préconise « d’aborder sans délai les compétences qui n’auraient pas été acquises ou suffisamment travaillées du fait du confinement ». Pour cela, il met à disposition des enseignants des fiches indiquant les priorités pour l’enseignement des maths et du français, pour les classes de 6e, 5e, 4e et 3e. En français, pour la 3e par exemple, il est recommandé de « privilégier le travail à l’oral pour exercer les compétences de compréhension et d’argumentation ».

Des outils de positionnement pour chaque niveau sont également disponibles, car « l’observation fine des acquis des élèves, dès les premiers jours de l’année scolaire, est particulièrement importante », afin d’« identifier les besoins de consolidation de chacun et mettre en place au plus tôt les actions de différenciation nécessaires ».

En 6e, comme en CP et CE1, les enseignants devront faire passer des évaluations nationales, rappelle en outre le ministère.

Pour le lycée, le ministère propose simplement des fiches listant les propositions et recommandations de l’Inspection générale pour plusieurs disciplines. Pour l’instant, ces fiches ne concernent que quelques matières, mais « des fiches complémentaires seront progressivement publiées ».