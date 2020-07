Photo Linkedin Christophe Kerrero

A Paris

Nommé en conseil des ministres ce mercredi, Christophe Kerrero, directeur de cabinet de Jean-Michel Blanquer, devient le nouveau recteur de Paris et de la région académique Ile-de-France. Il remplace ainsi à ce poste Gilles Pécout.

Cet agrégé de lettres modernes a été chef d’établissement entre 2002 et 2007, avant de devenir inspecteur académique adjoint de Seine et Marne. Il entre au cabinet de l’ancien ministre de l’Education nationale Luc Chatel en 2009, comme conseiller technique chargé de l’éducation prioritaire, de la politique de la ville et du développement durable. En 2010, il passe conseiller en charge des affaires pédagogiques et de l’égalité des chances, jusqu’en 2012.

Il devient alors Inspecteur général de l’Education nationale, puis est nommé Directeur général des services adjoint de la région Ile-de-France, chargé des lycées, en 2016.

Enfin, il est, depuis 2017, à la tête du cabinet du ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer.

A Amiens

Egalement nommé ce mercredi, Raphaël Muller, conseiller référendaire à la Cour des comptes, devient recteur de l’académie d’Amiens.

Docteur en histoire contemporaine, il entre au ministère de l’Education nationale en 2007, où il occupe la fonction de conseiller jusqu’en 2012.

A cette date, il devient adjoint au sous-directeur des relations internationales du ministère jusqu’en 2013, puis entre à l’Essec en tant que directeur de la communication et de la valorisation. En 2017, il est nommé directeur adjoint du cabinet de Jean-Michel Blanquer, où il reste jusqu’en 2019, date de son entrée à la Cour des comptes.

A Toulouse

Photo Linkedin Mostafa Fourar

Enfin, Mostafa Fourar, recteur de l’académie de Guadeloupe, est nommé ce mercredi recteur de l’académie de Toulouse.

Docteur en mécanique des fluides, Mostafa Fourar est depuis 1995 enseignant-chercheur à l’Ecole des mines de Nancy.

Il a été de 2007 à 2009 directeur de l’École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers de Châlons-en-Champagne, avant d’être nommé recteur de l’académie de la Réunion, chancelier des universités.

En 2013, il prend la direction de l’École nationale supérieure d’électricité et de mécanique de Nancy, avant d’être nommé recteur de l’académie de Guadeloupe, chancelier des universités en 2018.