Les « vacances apprenantes » se concrétisent. Présenté il y a quelques semaines par Jean-Michel Blanquer, ce dispositif doit permettre aux élèves du primaire au lycée de s’amuser cet été « tout en rattrapant une partie de ce qui n’a pas pu être fait pendant l’année scolaire ».

Le ministre de l’Education nationale avait notamment évoqué les « colos apprenantes » mises en place dans le cadre de ce programme. Il vient d’en publier la carte.

Ces colonies « offrent la possibilité aux enfants et aux jeunes de renforcer savoirs et compétences dans un cadre ludique et de préparer ainsi dans de bonnes conditions la rentrée prochaine », explique ainsi le ministère. Les enfants pourront par exemple partir en colonie à St Cyr sur Mer, où ils bénéficieront le matin de cours dispensés par des enseignants, puis pourront profiter de la mer et d’activités sportives l’après-midi.

Comme le souligne le ministère, des aides seront mises en place pour financer ces séjours labellisés, destinés en priorité aux enfants défavorisés.

Le dispositif « Vacances apprenantes » n’avait pas reçu un accueil très enthousiaste chez les enseignants. Ces derniers doutaient de leur réel impact sur les élèves en difficulté et estimaient qu’une coupure estivale avec l’école était parfois nécessaire.