Interrogé lundi 22 juin sur France Inter, Jean-Michel Blanquer a donné quelques précisions sur le déroulement de la rentrée de septembre. Il souhaite lancer « un plan ultra volontariste » pour lutter contre le décrochage scolaire engendré par près de deux mois de fermeture des écoles en raison du Covid-19. Selon le ministre, 500 000 élèves se trouvaient en situation de décrochage scolaire à la levée du confinement.

Après « les vacances apprenantes » pendant la pause estivale, le ministre de l’Education souhaite mettre en place des évaluations à la rentrée 2020 dans tous les niveaux. « J’y tiens beaucoup, pour le CP et le CE1 on l’a déjà fait ces dernières années. En 6e, on va avoir une évaluation particulièrement robuste, notamment sur le français et les mathématiques, de façon à déclencher ensuite de l’aide personnalisée », a détaillé le ministre. Tous les niveaux seront concernés mais ce sera « systématique et obligatoire pour le CP, CE1, 6e et seconde ».

Ce sera aux établissements de « concevoir leur propre manière de faire ce rattrapage en leur donnant des moyens, en heures supplémentaires, mais aussi en liberté d’organisation. », a-t-il expliqué. « Beaucoup de marge de manœuvre sera ainsi laissée ».

Sur les réseaux sociaux, et notamment Twitter, ce nouveau dispositif a beaucoup fait réagir les enseignants :

Non, par pitié ! Laissons les enseignants évaluer dans leurs classes et leurs établissements, ensemble et en s’organisant pour mettre en place des groupes de besoin, de l’entraide, etc. La confiance, c’est pour quand ? https://t.co/1Kcd8gmw8Z — Philippe Meirieu (@PhilippeMeirieu) June 22, 2020

Blanquer promet des évaluations renforcées en septembre pour voir les effets du confinement https://t.co/A8APtRYUi8

Il conviendrait de restaurer la place de l'enseignant. Il est largement apte à reperer où se situent ses élèves en terme d'apprentissage — Kari (@Kari91253417) June 22, 2020

On demande un lissage des programmes pour permettre à tous les élèves de repartir sur une même base, il nous répond évaluation des élèves. Décidément, il ne rate pas une occasion pour instrumentaliser la crise.https://t.co/zThXdDy2q1 — Erwan Lehoux (@ErwanLehoux) June 22, 2020

Quand je vois l'évaluation 6ème de l'année dernière, j'ai déjà hâte de trouver une telle ineptie à la rentrée pour mes élèves de CM 😬.

Quand est-ce qu'on nous laissera juger sur le terrain plutôt que de balancer des protocoles d'évaluation complètement hors sol ? — Thierry PE 😷🍓 indice 🥶 (@thierryf57) June 22, 2020

Il va y avoir un plan non pas « volontariste » mais « ultra volontariste » ouais, bonne rentrée tout le monde ! pic.twitter.com/SIZq6Xm966 — Laurence De Cock (@laur_dc1) June 23, 2020

A part des évaluations nationales pour la nième fois et une « politique volontariste » (words, words, words), comment pensez-vous préparer la rentrée pour les élèves décrocheurs ou en difficultés dans votre établissement? Et si c’était le moyen d’oser et d’innover? — Valérie (@ValeriePestre) June 22, 2020