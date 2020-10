(© Danielle Bonardelle – Fotolia.com)

C’est la cour de la célèbre université parisienne de La Sorbonne qui accueillera l’hommage à Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie assassiné vendredi devant son établissement scolaire à Conflans-Sainte-Honorine. La cérémonie se tiendra ce mercredi 21 octobre autour de 19 heures, en présence de la famille de l’enseignant.

Emmanuel Macron avait déjà adressé quelques mots à toute la communauté enseignante, au soir de l’assassinat de Samuel Paty :

À tous les enseignants de France. pic.twitter.com/YLlIVILTaN — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 16, 2020

« Temple de la connaissance et foyer du génie français »

Le choix du lieu de l’hommage, en accord avec la famille du défunt, reçue lundi matin par le chef de l’Etat à l’Elysée, ne s’est pas fait par hasard. Il met à l’honneur la profession d’enseignant de la victime. La Sorbonne est un « lieu historique de l’enseignement universitaire français, temple de la connaissance, foyer du génie français », précise la Présidence, relayée par FranceInfo, qui ajoute « qu’à travers les siècles », elle a toujours « su être une tribune pour l’expression des libertés et des idées, un lieu qui aujourd’hui revêt une dimension symbolique forte ».

La Sorbonne avait déjà été le lieu d’un hommage aux victimes du terrorisme en 2015. François Hollande s’y était rendu pour effectuer une minute de silence à la mémoire des victimes des attentats du 13 novembre.

Un hommage national en pleine crise sanitaire

L’hommage national de Samuel Paty s’inscrit dans un contexte sanitaire particulier. Les gestes barrières, le port du masque ainsi qu’une jauge limite du nombre de personnes devront être appliqués. Celle-ci se situe entre 300 et 500 invités. Parmi les présents figurent la famille de l’enseignant assassiné, des membres du gouvernement et présidents des chambres parlementaires, des anciens chefs de l’Etat et le président de la République.

La cérémonie devrait être solennelle et courte mais le déroulé exact de l’hommage, en concertation rapprochée avec la famille, n’a pas encore été arrêté.