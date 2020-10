À l’heure où les fake news circulent sur les réseaux sociaux et où les opinions se mêlent aux théories scientifiques, la Fondation La main à la pâte lance un nouveau site internet pour favoriser l’éducation à l’esprit critique. CQFD a ouvert ce vendredi 16 octobre et est prêt à accompagner les enseignants dans cette démarche importante.

La main à la pâte, la science à l’école

La main à la pâte a été créée par l’Académie des sciences et les Ecoles normales supérieures de Paris et de Lyon. Depuis 2011, la Fondation s’engage pour « améliorer la qualité de l’enseignement des sciences à l’école et au collège ». Appuyée par le monde de la recherche, son action vise à former les enseignants pour mieux sensibiliser les élèves à la démarche scientifique, et ainsi favoriser « la compréhension des grands enjeux du 21e siècle et le vivre-ensemble ».

Pour lutter contre les biais cognitifs et les fausses informations qui font obstacle à cette démarche, La main à la pâte lance CQFD. Le site propose des ressources pour aider les professeurs à enseigner l’art du raisonnement et à développer l’esprit critique.

Mais d’abord, de quoi parle-t-on ? L’association définit l’esprit critique comme « la capacité à évaluer la qualité d’une information et à ajuster la confiance que l’on peut lui accorder ». Sur le site de CQFD, on peut également trouver une série de fiches visant à dépasser les mythes qui entourent ce terme.

Des ressources pour les enseignants

Différents contenus sont proposés aux professeurs pour répondre concrètement à leurs interrogations. Dans la partie « Comment débuter son enseignement ? », l’enseignant trouvera notamment de petits exercices à donner aux élèves pour exercer leur esprit critique dans la vie quotidienne. Un glossaire des compétences est également disponible pour expliquer, par exemple, comment choisir les bons critères d’identification ou prendre en compte le hasard dans une situation donnée.

Puis, la Fondation propose, à partir de deux grands thèmes actuels de science et de société – la santé et la biodiversité – des activités clés en main, à organiser en classe. Sur le thème de la santé, les activités sont en lien avec l’épidémie de coronavirus.

Le module pédagogique Esprit scientifique, esprit critique contient également de nombreux outils et activités classés par niveau du cycle 2 à la seconde. En plus de ces supports d’apprentissage, des tutoriels d’autoformation sont utilisables par les professeurs qui le souhaitent. Chacun d’entre eux peut également apporter sa pierre à l’édifice en partageant son témoignage et ses astuces dans le laboratoire d’idées, afin d’inventer collectivement les meilleures manières de transmettre l’esprit critique aux plus jeunes.