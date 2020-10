La sidération nous saisit face à l’indicible et la barbarie.

Toutes nos pensées vont d’abord vers la famille de Samuel Paty, ses proches, ses collègues, nos collègues.

L’assassinat ignoble de Samuel nous rappelle que le combat contre le fanatisme contre l’obscurantisme, pour la laïcité, pour le vivre ensemble doit être est plus que jamais l’affaire de tous, notre affaire à tous.

Samuel Paty était un de ces héros anonymes de l’école publique et plus largement des services publics qui se battent quotidiennement pour que chacun d’entre nous vivions dans une société éduquée, tolérante, fraternelle.

La haine et la division sont des poisons. Plus que jamais mobilisons-nous derrière nos enseignants et nos agents publics, toujours en première ligne pour défendre et promouvoir un monde meilleur.