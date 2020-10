© mario beauregard – Fotolia

Au-delà des rassemblements à travers la France ce dimanche 18 octobre, de nombreux communiqués de presse ont été publiés en la mémoire de Samuel Paty, enseignant d’histoire-géographie assassiné devant son établissement scolaire vendredi. Recensement.

« Une profession endeuillée »

« Aucun mot ne peut traduire notre émotion et notre révolte devant l’atrocité de l’attentat perpétré vendredi contre un de nos collègues, professeur d’histoire-géographie qui avait récemment évoqué dans un de ses cours la nécessité de préserver et de défendre la liberté d’expression », a écrit le Réseau des INSPE ce dimanche 18 octobre dans un communique de presse.

De son côté, la ligue de l’enseignement se dit « bouleversée par l’attentat effroyable dont a été victime un enseignant » et « dénonce un acte barbare ».

Pour SUD éducation, « les enseignant-e-s doivent pouvoir aborder les différents sujets du programme en classe en utilisant les supports pédagogiques qui leur paraissent pertinents sans avoir à craindre des représailles. Le syndicat exprime « son horreur face à cet assassinat et adresse ses pensées à ses proches, ses collègues, ses élèves, sa famille ».

L’UNSA Education déclare, quant à elle, que « l’émotion du monde éducatif et de toute la société est très grande face à une telle horreur » Elle adresse son soutien et ses pensées « aux proches de notre collègue de Conflans Sainte Honorine assassiné ainsi qu’à ses élèves, ses collègues et à toute la communauté éducative.»

La CGT Educ’action évoque, de son côté, une profession « endeuillée » mais qui « restera combative parce que l’École doit rester le lieu du vivre ensemble, de l’émancipation et doit former des citoyen.nes libres et éclairé·es. »

Enfin, dans un communiqué de presse, le SNPDEN-UNSA rappelle que ce sont « les valeurs mêmes de notre République qui sont visées quand on s’attaque ainsi à un enseignant et donc au caractère formateur, émancipateur et laïc de notre école. »

D’autres hommages sont également prévus pour Samuel Paty. Le conseil départemental des Yvelines a proposé de rebaptiser de son nom le collège où l’enseignant exerçait. L’Elysée a aussi annoncé qu’un hommage national serait tenu ce mercredi 21 octobre en coordination avec la famille de Samuel Paty.