Samuel Paty, enseignant d’histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine, a été assassiné ce vendredi 16 octobre. Durement touchés par ce drame, les enseignants, chefs d’établissements et présidents d’universités lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.

Certains participaient aux nombreux rassemblements de soutien organisés dans toutes la France.

D’autres ont tenu à saluer le travail de leur collègue assassiné.

Éclairer. Montrer. Dessiner. Enseigner. Ce n’est jamais pointer du doigt mais montrer la voie sans élever la voix. Éduquer à la tolérance et à la citoyenneté doit rester et restera notre fil malgré l’indicible cruauté. Nos pensées vers notre collègue enseignant. 😔 @jmblanquer

D’autres ont laissé la parole aux élèves, extrêmement émus.

De nombreuses universités se sont également associées à l’hommage. Certaines ont observé une minute de silence ou mis leurs drapeaux en berne en signe de respect à Samuel Paty.

Un enseignant a été assassiné hier pour avoir exercé son métier. L’université #Paris1PanthéonSorbonne ne peut rester silencieuse face à de tels actes. @thomclay , au nom de l’université, adresse aux proches et aux élèves de Samuel Paty un témoignage de soutien et de solidarité.

Face à l'assassinat de Samuel Paty l'université Sorbonne Nouvelle exprime sa plus vive indignation et son entier soutien à ses proches, ses collègues, et ses élèves ainsi que sa détermination absolue à défendre la liberté d'expression, la laïcité et la transmission des savoirs. pic.twitter.com/vydWyXrbjr