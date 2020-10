Initialement prévue fin avril 2020, décalée à cause de la crise sanitaire, la Fête de l’anglais se déroulera le 7 novembre prochain, entièrement en ligne. Ce sera la deuxième édition de cet événement, organisé par Cambridge Assessment English pour promouvoir l’apprentissage et l’enseignement de l’anglais en France.

Des conférences interactives seront organisées tout au long de la journée. Isabelle Leguy, inspectrice générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR), interviendra notamment à 13h30 lors d’une conférence sur l’anglais dans la réforme du lycée. Elle fera ainsi un point sur la première année d’application du Plan Langues, et évoquera les nouveautés introduites par la réforme du lycée, comme la spécialité LLCER.

En bonus, un tirage au sort sera effectué parmi les participants pour remporter deux places pour le one man show d’Olivier Giraud, « How to become a Parisian in One Hour ? »

Les inscriptions se font directement sur le site de l’événement.