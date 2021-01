L’épidémie de coronavirus est à un niveau très élevé, et les nouvelles souches du virus, qui touchent particulièrement les jeunes et les enfants, inquiètent les enseignants. A cause de ces nouvelles formes du virus, extrêmement contagieuses, la rentrée des classes sera reportée en Grande-Bretagne et en Allemagne. En France, Jean-Michel Blanquer n’a pas annoncé de mesures particulières. Invité de BFMTv hier dimanche 3 janvier, il a annoncé que la rentrée se tiendrait comme prévu, avec le protocole sanitaire déjà en vigueur renforcé. Mais avec une vigilance sur l’évolution de la situation épidémique. Une réunion aura par ailleurs lieu le 7 janvier pour faire le point sur la situation sanitaire:

🇫🇷 FLASH – Une réunion est prévue au ministère de l'Éducation Nationale le 7 janvier entre Jean-Michel #Blanquer et les organisations syndicales au sujet de la situation sanitaire. (Le Parisien) #COVID19 #Rentree — Mediavenir (@Mediavenir) January 2, 2021

Dans un entretien au JDD dimanche 3 janvier, le point de vue du directeur général de la santé, Jérôme Salomon, est plus alarmiste. Evoquant une situation globale préoccupante – avec une hausse incessante des contaminations depuis début décembre- il fait également part de ses inquiétudes concernant l’apparition des nouvelles souches de virus : « Elles toucheraient davantage les jeunes, dont la possibilité de diffuser le virus pourrait être plus élevée qu’en population générale. Il faut donc qu’on soit très attentif aux milieux scolaire et universitaire. »

Pour Mahmoud Zureik, professeur des Universités-Praticien Hospitalier en épidémiologie et en santé publique, « il faudrait reporter la rentrée scolaire d’au moins une semaine » :

Il faudrait reporter la rentrée scolaire d’au moins une semaine. Ça permettrait de réduire la circulation virale après les fêtes, «préparer» les écoles et observer la situation en UK et en France. C’est un peu tard pour l’organisation mais on ne va pas y échapper par la suite! — Mahmoud Zureik (@MahmoudZureik) January 2, 2021

Pas de consignes pour les enseignants

Et les enseignants, comment réagissent-ils ? Ils se disent inquiets en cette rentrée, d’autant qu’aucune mesure particulière ne semble avoir été prévue – à part la consigne de bien aérer les classes :

26 gamins de premières dans une salle riquiqui. On fait donc cours fenêtres grandes ouvertes par -2, il neige. Si je choppe la Covid par votre faute @jmblanquer et que je ne peux pas passer mes écrits alors que j’ai bossé comme une dingue: MISE EN DANGER DE LA VIE D’AUTRUI — Prof motivée mais mal traitée (@AAdmissibles) January 4, 2021

Euh non aucune surveillance particulière, cours à effectifs habituels, cantines et transports comme d'hab, toujours pas de tests à disposition dans les établissements… https://t.co/n8TDqZXkdL — Marie-Laure GB (@MarieLaureGB) January 4, 2021

Aucune consigne ni nouvelle de la direction. Cependant, j'ai envoyé un mail aux élèves pour qu'ils prévoient de se couvrir car les fenêtres seront ouvertes. On annonce 0°. Ils m'ont 4 heures demain. Je ne sais plus quoi faire entre mourir de froid et prendre des risques. — Caroline M (@KrolineChezElle) January 3, 2021