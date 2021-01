Proposés par l’Académie de Versailles, deux webinaires se sont tenus les 25 et 26 novembre derniers. Destinés aux enseignants, ils ont mis en lumière deux dispositifs caractéristiques de l’enseignement professionnel : la co-intervention et le chef d’oeuvre. Ils sont à retrouver sur le site de l’académie.

La co-intervention, une concrétisation des enseignements

La co-intervention permet de croiser les disciplines et de donner une dimension concrète aux fondamentaux enseignés aux élèves : mathématiques, physique-chimie, français. Elle a pour but de résoudre des situations professionnelles en se servant de ces savoirs acquis en cours.

L’objectif : convaincre les élèves des bienfaits de l’interdisciplinarité et leur apprendre à combiner connaissances théoriques et compétences professionnelles. Ce dispositif a aussi pour but de faire le lien entre la formation des élèves et leurs expériences sur le terrain.

Ce webinaire a été animé par Frédéric Darbellay et Zoé Moody, tous deux enseignants chercheurs au Centre interfacultaire des droits de l’enfant de l’Université de Genève. Les deux intervenants y ont rappelé les objectifs de la co-intervention dans la voie professionnelle et ont donné des conseils pour appliquer ce dispositif en classe : temps d’intervention des professeurs, propositions de solutions par les élèves, formation de binômes pour stimuler la participation…

Des pistes ont également été données pour aider les enseignants à problématiser une situation professionnelle en faisant intervenir les savoirs disciplinaires. Ainsi – comme on peut le voir grâce à une mise en situation filmée pour le webinaire – les apprentissages d’un cours de lettres peuvent aider à résoudre une situation professionnelle dans laquelle une vendeuse doit développer sa communication verbale pour renseigner les clients.

Le chef-d’oeuvre : mener un projet transversal

Le chef d’oeuvre est un autre dispositif qui valorise l’interdisciplinarité en voie professionnelle. Il s’agit pour les élèves de faire une réalisation, matérielle ou immatérielle, individuellement ou en groupe. Produit fini, site internet, film, événement culturel, entreprise virtuelle, le projet peut prendre de nombreuses formes. Seule condition : le mener de A à Z, en utilisant des compétences transversales, acquises en cours ou à l’occasion d’une expérience professionnelle.

Ce second webinaire, animé par François Taddei, co-fondateur et directeur du Centre de recherches interdisciplinaires de l’Université de Paris, a également fait intervenir des enseignants qui ont partagé leur expérience de « cours de chef d’oeuvre ».

Ainsi, un professeur en design et métiers d’art a expliqué comment il a mené des projets de chef d’oeuvre avec une classe de Première BAC Etude et réalisation d’agencement, de la phase de réflexion à l’oral de certification. Au programme notamment : agencement d’une zone détente en entreprise, réagencement de WC féminins, mise en place d’un stand de vente…