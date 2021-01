JM Blanquer

Après deux semaines de vacances scolaires, les élèves ont bien retrouvé le chemin de l’école ce lundi 4 janvier malgré l’épidémie de Covid-19. Le ministre de l’Education nationale l’a confirmé hier sur BFMTV : « Les enfants iront à l’école demain (lundi) comme prévu ». La France n’a donc pas suivi ses homologues allemand ou anglais, qui eux, ont décidé de repousser la rentrée scolaire à cause de la pandémie. Pour Jean-Michel Blanquer, « les pays qui ont reporté la rentrée connaissent une vague épidémique particulière » alors qu’en France « la situation est tout à fait convenable pour faire la rentrée, dès lors que l’on respecte plus que jamais le protocole sanitaire », a-t-il estimé.

Vaccination des profs : « au plus tard en mars »

Le ministre de l’Education a par ailleurs indiqué que le protocole sanitaire « pourrait être accentué » dans le monde éducatif. « On est toujours capables d’ajustements dans le futur si nécessaire », a précisé Jean-Michel Blanquer ajoutant que des tests de dépistage du Covid-19 seront « déployés encore plus fortement » dans les lycées.

Jean-Michel Blanquer (@jmblanquer) sur le protocole sanitaire dans les écoles: "Nous sommes capables d'ajustements dans le futur si nécessaire" pic.twitter.com/w95EJrFmxE — BFMTV (@BFMTV) January 3, 2021

Concernant le retour des lycéens à 100% en présentiel dès le 20 janvier, le ministre a affirmé que « le maximum » serait fait pour que « cette échéance soit tenue », en fonction de la situation épidémique. Enfin, Jean-Michel Blanquer souhaiterait que les enseignants soient vaccinés le plus rapidement possible, « au plus tard en mars et si on arrive à le faire avant, ce serait bien », a-t-il ainsi indiqué sur BFMTV.