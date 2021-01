Pourquoi croit-on aux théories du complot ? Quelles sont les bonnes questions à se poser ? Le réseau québécois RÉCIT tente de répondre à ces questions dans un dossier pédagogique en ligne, recommandé par Eduscol EMI. Un webinaire, des articles et des vidéos y sont rassemblés.

Comprendre les mécanismes du complotisme

Comme introduction, une vidéo interactive aux allures de film policier retrace l’histoire des théories conspirationnistes, et décrypte les causes de leur succès. Après avoir proposé quelques chiffres et définitions, elle se penche sur les concepts de « conspirationnisme constructif » et « d’esprit critique », rappelant que ce dernier repose notamment sur la sensibilité à la preuve et sur le souci de cohérence.

Dans la vidéo, il est aussi question de distinguer les différents types de théories du complot et d’identifier les mécanismes qui conduisent à y adhérer : besoin de donner du sens aux événements, sentiment d’appartenance, biais cognitifs…

Surtout, il est rappelé que les jeunes sont aujourd’hui particulièrement touchés par le phénomène, et qu’il est essentiel de leur donner les bons outils pour comprendre le monde.

Le rôle de l’école

Le dossier comporte une rubrique appelée « Aborder le sujet en classe. » On y trouve un article, ainsi qu’une vidéo de Sivane Hirsch, co-autrice de l’article et professeure titulaire à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Elle y explique comment les enseignants peuvent construire une réflexion informée avec leurs élèves autour des questions complotistes.

« Les enseignants ont très peur d’aborder ces questions parce qu’il n’y a pas de réponse possible. (…) Chaque fois qu’on va répondre, on va se faire attaquer comme faisant partie du complot ou étant trop aveugles pour voir cette vérité profonde »

Sivane Hirsch encourage les enseignants à « ne pas aborder les idées complotistes comme telles » mais « les idées ou les enjeux qui font place à des idées complotistes », en citant l’exemple des masques dans la crise du coronavirus, qui ont fait l’objet de plusieurs théories.

Elle rappelle enfin qu’il est important de reconnaître la part de vérité dans chaque théorie, afin de mieux discerner les faits des hypothèses.

