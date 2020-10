Laïcité © momius – Fotolia

La plateforme de contenus pédagogiques Lumni propose des ressources pédagogiques sur la laïcité. Dans un dossier, il est ainsi possible de trouver une courte vidéo et des articles pour comprendre la laïcité, répartis autour des quatre thématiques suivantes : « Qu’est-ce que la laïcité ? », « Histoire de la laïcité », « La laïcité hors de France », « La laïcité en question ».

Parmi les articles, rédigés par Jean-Michel Ducomte, président de la Ligue de l’enseignement de 2003 à 2017, on trouvera par exemple une petite histoire de la laïcité, la loi de 1905 en bref, la laïcité sur le continent américain et un article dédié aux débats sur la laïcité.

France Culture offre également tout un choix de ressources sur la laïcité, avec tout d’abord un débat d’actualité sur le thème « Où s’apprend la laïcité ? » diffusé le 20 octobre, entre Michel Winock, écrivain, professeur émérite à Sciences Po et Jean-Paul Delahaye, co-rédacteur du rapport Obin 2004, co-auteur de la charte laïcité, ancien directeur général de l’enseignement scolaire entre 2012-2014.

Le site de la radio propose également de réécouter des conférences ou émissions sur Spinoza, sur Voltaire, sur la notion de séparatisme, ou encore sur l’affaire Mila.

« On s’est totalement vu à la place de Samuel Paty«

France Culture propose enfin un dossier complet sur l’enseignement moral et civique (EMC), qui a été mis en place par le gouvernement suite aux attentats de janvier 2015, et sur les évolutions de cet enseignement, jusqu’à ce jour, après l’assassinat de Samuel Paty. Et cette question qui se pose, formulée par Laurence Bardeau-Almeras, professeure d’histoire-géographie en collège, membre de l’APHG :

On s’est totalement vu à la place de Samuel Paty. On s’est tous vu faire ce cours, avec la délicatesse, la finesse intellectuelle qu’il faut avoir pour aborder ces questions-là. Nous avons été saisis par un sentiment d’effroi, de peur. Est-ce qu’on va avoir la force de dépasser cette peur et de ne pas tomber dans l’autocensure ? Je ne sais pas.