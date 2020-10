sign liberte egalite fraternite

L’assassinat, vendredi 16 octobre, de Samuel Paty, enseignant d’histoire-géographie dans un collège de Conflans-Sainte-Honorine, a plongé la communauté éducative dans l’horreur. Après ce drame, le ministre de l’Education nationale souhaite replacer la laïcité au cœur de son action, grâce à la mise en place de mesures à la rentrée de novembre et sur le long terme.

A la rentrée scolaire

Jean-Michel Blanquer envisage donc d’organiser, le jour de la reprise des élèves le 2 novembre, un moment de recueillement en hommage au professeur assassiné, selon Europe 1. Ce moment solennel sera accompagné d’un « message vertical, fort, sur la laïcité et les valeurs de la République », délivré aux élèves par les chefs d’établissements.

Le ministre de l’Education nationale prévoit également d’envoyer un mail aux professeurs et chefs d’établissements pour les aider à réagir en cas de refus d’élèves à participer à l’hommage rendu à l’enseignant.

Des avocats et journalistes pourraient aussi être sollicités par le ministre pour organiser des débats avec les élèves.

Formations à la laïcité pour les enseignants

Jean-Michel Blanquer souhaite également, sur le long terme, renforcer la formation des enseignants sur les questions de laïcité. En effet , si sur les programmes, « nous sommes très clairs », sur la formation, « « nous pouvons l’être davantage », indiquait dimanche dernier le ministre, cité par Les Echos. D’après le ministre, cette formation devrait servir à « désinhiber et donc vaincre la peur ». Car « à force de vouloir marcher sur des oeufs, on devient maladroit et on ne se sent pas à l’aise », soulignait-il.

Une note du Conseil des sages de la laïcité pourrait servir de support aux réflexions du ministre. Il envisagerait, toujours selon Les Echos, de faire réfléchir les élèves sur les questions de laïcité via différentes thématiques en littérature, philo ou anglais, et plus seulement en cours d’histoire-géographie.