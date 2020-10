Le Congrès des classes inversées et pédagogies actives (CLIC 2020), c’est pour bientôt ! Initialement prévu du 26 au 28 juin, l’événement a dû s’adapter à la situation sanitaire et se déroulera finalement du 30 septembre au 1er novembre, entièrement en ligne. Les participants pourront ainsi assister aux ateliers et conférences depuis chez eux, via une plate-forme numérique.

Le programme définitif de cette 5e édition a été publié, et il est très riche. Classe inversée ou renversée, plans de travail, gamification, ou encore réalité virtuelle seront abordés lors de tables-rondes, ateliers créatifs, retours d’expérience ou conférences. Pour guider les participants dans cette programmation dense, les organisateurs ont élaboré des parcours de visite en fonction de chaque profil : débutant en pédagogies actives, intermédiaires ou avancé.

Le Congrès s’ouvrira sur une conférence consacrée à la « classe renversée », animée notamment par Jean-Charles Cailliez, enseignant-chercheur qui la pratique depuis des années avec ses étudiants. Durant les 3 jours, les participants pourront assister à un atelier sur l’utilisation pédagogique du téléphone portable, sur la création d’escape games par les élèves, ou encore sur la rencontre des neurosciences et de la classe inversée.

Le Congrès s’adresse aux enseignants de tous niveaux, de la maternelle à l’université. Cette année, les propositions d’interventions concernant l’enseignement supérieur se sont développées. Est prévu par exemple un retour d’expérience sur l’expérimentation de la classe inversée à l’université, ou encore sur l’utilisation des outils TICE du cloud à l’université.

Les inscriptions au Congrès se font directement sur le site du CLIC.

Créé en 2015 par l’association Inversons la classe, le CLIC est « un congrès fait par des profs pour des profs« . Il a réuni près de 2 000 participants lors de ses précédentes éditions.