Ma classe a du talent est un événement organisé par le CNED chaque année depuis six ans. Ce concours est destiné à toutes les classes d’école primaire et à leurs enseignants. Le but : réaliser une courte vidéo en anglais ou en allemand, sur un thème donné.

Pour les enseignants, ce concours est une occasion de fédérer les élèves autour d’un projet commun, et de les sensibiliser à l’utilisation des langues vivantes et du numérique. Le thème de cette année est le parcours citoyen. Les classes qui souhaitent participer devront donc imaginer une vidéo de 1 à 3 minutes en abordant des sujets comme le vivre-ensemble, l’environnement ou encore l’ouverture à l’Europe.

Les vidéos les mieux réussies et les plus originales seront récompensées lors de la Semaine des Langues Vivantes 2021 : huit lots seront à remporter, et un séjour au Futuroscope est également prévu pour les gagnants.

Des ressources sont disponibles sur les sites du CNED English for schools et Deutsch für Schulen pour aider les enseignants à mettre en place ce projet. Un webinaire est également organisé le 14 octobre. En cas de fermeture de classe pour cause de Covid, il sera toujours possible de participer en se filmant avec un téléphone ou une webcam, par exemple.

🗓️ Le 14 octobre, suivez le webinaire de présentation du concours Ma classe a du talent pour l'école élémentaire👉 https://t.co/S6lkptD3OY 🇬🇧 🇩🇪

✅ Objectif : réaliser une courte vidéo en 🇬🇧 ou en 🇩🇪

📝 Thème : le parcours citoyen

🔎 Plus d'infos : https://t.co/MC5RbWkqQi pic.twitter.com/Dc2k0omiGn — English for Schools (@EforSchools) October 6, 2020

Plusieurs témoignages d’enseignants et d’élèves ayant participé aux éditions précédentes sont à retrouver sur notre site :