Les organisateurs de voyages scolaires sonnent l’ « alerte rouge. » Très touchés par les conséquences de le crise sanitaire, l’Office, l’UNOSEL et les Entreprises du Voyage ont adressé un courrier au ministre de l’Education nationale pour l’informer de leur situation difficile.

« Face à l’absence de voyages scolaires, les organisateurs de voyages scolaires éducatifs tirent la sonette d’alarme, expliquent-ils. Après une année scolaire 2019/20 extrêmement perturbée par la crise du Covid-19, les organisateurs de voyages scolaires éducatifs et classes de découverte sont très affectés… et dans l’incertitude la plus totale pour l’année scolaire 2020/21″.

La période est en effet particulièrement difficile pour le secteur. Les séjours scolaires n’ont pas repris depuis le déconfinement, et le Salon des séjours linguistiques et voyages scolaires, organisé par l’Office le 7 mars dernier, avait été annulé en raison de l’épidémie. Organisé tous les ans, cet événement rassemblait tous les organismes labellisés par l’Office, proposant des séjours éducatifs, du voyage scolaire thématique aux années de scolarité à l’étranger.