L’école est loin d’être épargnée par l’épidémie du Covid-19. Selon le dernier bulletin de Santé Publique France publié le 1 octobre, le milieu scolaire et universitaire représente toujours la 1ère source de clusters en cours d’investigation, devant les entreprises hors établissements de santé.

Des clusters en hausse pour le milieu scolaire

L’écart se creuse entre le milieu scolaire et les entreprises. Au 28 septembre 2020, sur les 1001 clusters en cours d’investigation, 359 ont été recensés en milieu scolaire et universitaire (soit 35.9 % du total), contre 184 en entreprise (soit 18.4 %). La semaine précédente, le fossé était moins important. L’agence faisait état de 285 clusters en cours d’investigation identifiés en milieu scolaire (soit 32%) contre 195 en entreprise, soit 22%.

Santé Publique France note néanmoins que sur les 2 830 clusters en France, les entreprises en comptent davantage que le milieu scolaire et universitaire. En effet, 551 clusters ont été identifiés en milieu scolaire (20%) contre 704 en entreprise (25%).

Parmi les 551 clusters recensés en milieu scolaire et universitaire, 46% des clusters ont été identifiés dans l’enseignement secondaire et 33% dans l’enseignement supérieur. Enfin, l’agence précise que cette tendance est particulièrement présence dans les régions d’Ile-de-France (24%), de Nouvelle-Aquitaine (15%) et d’Occitanie (10%).