🏆 We are the champions !!! 🥳



➡️ Selon Santé Publique France, le milieu universitaire et scolaire est désormais la première source de clusters en cours d'investigation (32%). 🤒📈



👏 @olivierveran @jmblanquer @VidalFrederique #CovidEcole#COVID19 https://t.co/vQ4j5zIaTs