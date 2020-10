© David GALLARD – Fotolia

Un rapport, publié annuellement par Eurydice, vient de mettre en lumière les fortes disparités de salaires qui existent entre les professeurs en Europe. Sur l’année scolaire 2018-2019, ce sont les enseignants au Luxembourg qui ont été les mieux payés.

De fortes disparités en Europe

Au Luxembourg, un enseignant débutant en primaire perçoit un salaire de 67.391 euros bruts par an. Après 10 ans de carrière, son salaire augmente considérablement pour s’élever à 87.159 euros bruts par an et 119.057 en fin de carrière.

Dans le secondaire, un enseignant débutant touche en moyenne un salaire de 76.376 euros. Après 15 ans d’expérience, il grimpe à 106.005 euros bruts par an pour finir à 133.579 euros.

En France, la rémunération est bien différente. Les enseignants français touchent en moyenne 2,5 fois moins en début de carrière que leurs homologues luxembourgeois. Leur salaire atteint en effet 26.329 euros bruts par an en primaire et 27.709 euros dans le secondaire. Au bout de 10 ans d’enseignement, le salaire moyen dans le primaire est de 30.000 euros bruts et augmente à 46.338 euros en fin de carrière. Dans le secondaire, il est relativement plus élevé : 31.450 euros bruts par an puis 47.855 euros en fin de carrière.

Une revalorisation des salaires français ?

À titre de comparaison, les Allemands ou encore les Danois et les Norvégiens rémunèrent beaucoup mieux leurs professeurs. En début de carrière, le salaire avoisine les 50 000 euros bruts par an pour les enseignants en primaire. En Belgique, Espagne, Islande, Autriche, il se situe entre 30.000 et 40.000 euros bruts par an, toujours plus élevé qu’en France.

Un problème dont a bien conscience le gouvernement français qui a annoncé en 2020 une revalorisation de la rémunération des enseignants. Une enveloppe budgétaire de 400 millions d’euros pour 2021 a été allouée. Cette hausse impactera en priorité les professeurs en début de carrière.

Mais sur Twitter cette étude a entraîné la colère des enseignants français, qui n’ont pas manqué de réagir :

« Le salaire moyen au Luxembourg d'un enseignant du primaire débutant s'établit à 67.391 euros bruts annuels et à 76.376 euros pour un prof débutant du secondaire. Soit 2,5 fois le salaire de leurs collègues français. »https://t.co/TMRCw4w86k — 🍏 Du pognon pour les profs! 💰 (@Ithyphallique) October 6, 2020

Salaire d'enseignant 1e année en Ecosse= salaire de prof francais au bout de 15 ans de carriere. Et ils cherchent des profs de francais qui n'ont pas peur d'enseigner à la campagne. A bon entendeur 😉 — MYOS (@MYOS4) October 6, 2020

📊🌐 Etude Eurydice sur les salaires enseignants :

👉Les salaires français sont parmi les plus bas en Europe de l'Ouest.

👉Ils progressent moins avec l'ancienneté que dans les autres pays.

👉La France fait partie des rares pays où le salaire a stagné, voire a reculé depuis 2014. https://t.co/h5K8SzTO7S — Les Stylos Rouges (@stylos_les) October 7, 2020

En septembre, les prof ont un salaire plus faible, car pas encore de prime et indemnité. Sauf quand t'es profdoc. Vu que t'as le droit à rien. Ça change pas. T'as toujours ta paie misérable. — Gaëlle (@Gaelle_kirikiri) September 30, 2020