Mots anglais © vinnstock – Fotolia.com

L’étude PISA, Programme international pour le suivi des acquis des élèves, « est une évaluation créée par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui vise à tester les compétences des élèves de 15 ans en lecture, sciences et mathématiques. » Initiée en 2000, elle se déroule tous les 3 ans. La dernière en date est de 2018.

Et ce sont près de 600 000 élèves d’établissements choisis au hasard qui participent à l’étude PISA.

A partir de 2025, une nouvelle compétence sera évaluée : l’anglais. D’autres langues suivront ultérieurement.

Les tests d’anglais seront élaborés par Cambridge Assessment English, département à but non lucratif de l’Université de Cambridge, spécialisé dans l’évaluation et la certification des niveaux d’anglais, s’adossant sur le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).