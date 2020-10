Getty

Si les mathématiques restent la spécialité la plus choisie par les élèves entrant en 1ère en 2020, les demandes en SES et histoire-géographie sont en hausse par rapport à l’année dernière.

En première

Le ministère a récemment publié les statistiques des choix de spécialités des élèves entrant en 1ère et terminale pour l’année 2020-2021. En première, comme l’année dernière, la spé maths est la plus plébiscitée (60,6 %). Viennent ensuite les sciences économiques et sociales (43,6 %), la physique-chimie (41,5 %) et les sciences de la vie et de la Terre (39,5%).

Si les spécialités scientifiques restent donc toujours les plus choisies par les élèves, les demandes sont toutefois en baisse par rapport à l’année dernière. En 2019, les maths représentaient 67,7 % des choix, la physique-chimie 46 % et les SVT 43,4 %.

En revanche, les demandes en sciences économiques et sociales ont augmenté de 5,7 %, en histoire-géo de 3,6 % et en humanités, littérature et philosophie de 2,8%.

En terminale

Là aussi, les combinaisons scientifiques restent très demandées (45 % des élèves), et la spécialité mathématique est plébiscitée (41 % des élèves). La physique-chimie arrive ensuite (34 % des élèves), puis les SES (33%).

Ces épreuves de spécialités seront évaluées lors du baccalauréat 2021 nouvelle formule, dont les dates viennent d’être dévoilées par le ministre de l’Education nationale. Le syndicat SNES-FSU avait d’ailleurs réagi dans un communiqué, estimant que ce calendrier « ne tient pas compte des réalités du terrain. Comment organiser toutes les épreuves de spécialité en deux jours […] ? Des élèves avec un tiers-temps pourraient composer près de 9h en une journée ! », avait-il déploré.