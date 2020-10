© Getty Images

Jean-Michel Blanquer a annoncé ce mardi dans le Figaro les dates du baccalauréat 2021 général et technologique. Voici le calendrier des épreuves, selon le Figaro Etudiant :

Du 15 au 16 mars 2021, le baccalauréat débutera avec les épreuves écrites des enseignements de spécialité.

Le 17 mars se dérouleront les épreuves « à faible effectifs » : Langues, littératures et cultures étrangères et régionales, arts…

Du 18 au 26 mars auront lieu les épreuves orales et pratiques des enseignements de spécialité.

Le 17 juin se tiendra l’épreuve de philosophie.

Enfin, du 21 juin au 2 juillet se déroulera le Grand oral.

Quant au bac de français de première, il aura lieu du 21 juin au 2 juillet pour les épreuves orales, et le 17 juin pour les épreuves écrites.

Dans un communiqué de presse publié aujourd’hui, le Snes-FSU a dénoncé « des pratiques qui font bien peu de cas du dialogue social et du quotidien des personnels ». En effet, il déplore la communication du calendrier « via les médias avant les professeurs et leurs représentants ». Il souligne également que ce calendrier « ne tient pas compte des réalités du terrain. Comment organiser toutes les épreuves de spécialité en deux jours […] ? Des élèves avec un tiers-temps pourraient composer près de 9h en une journée ! »

Le syndicat « exige que le calendrier ne soit pas publié en l’état » et réclame « une réunion d’urgence sur le calendrier du bac 2021 ».