Le budget de l’Education nationale atteindra 55,1 milliards d’euros, soit le plus élevé de l’Etat, en 2021, selon le projet de loi de finances. 53,6 milliards seront consacrés à l’enseignement scolaire, soit 1,6 milliard de plus qu’en 2020. Néanmoins, le second degré perdra 1 800 postes.

2 000 postes créés dans le premier degré

Dans le détail, 2 039 postes seront créés dans le premier degré, « priorité constante » du ministre. Ils serviront, entre autres, à « poursuivre le plafonnement à 24 élèves par classe de grande section, CP et CE1 », « ne fermer aucune école rurale », ou encore « améliorer les conditions d’exercice des directeurs d’école ».

91 millions d’euros seront également investis dans le développement du numérique, et 63 millions dans le fonds de soutien aux activités périscolaires.

4 000 ETP d’AESH à la rentrée 2021

En revanche, le second degré va perdre 1 800 postes, et l’enseignement privé 239 postes. Mais le ministère souligne que « l’augmentation des crédits permet de proposer aux professeurs un volume d’heures supplémentaires qui viendront plus que compenser la diminution des emplois ». Pour lui, « les moyens d’enseignement augmentent de l’équivalent de près de 1 000 postes ». Cependant, comme le souligne France Inter, « les professeurs font déjà des heures sup et peuvent difficilement en absorber davantage : par exemple, en 2019, le ministère avait déjà augmenté le nombre d’heures supplémentaires… mais un tiers seulement avait pu être assurées ».

Par ailleurs, dans le projet de loi, « une revalorisation de 400 M€ est inscrite dans le budget consacré à la masse salariale du ministère ».

Quant au budget de l’école inclusive, il augmentera de 250 millions d’euros en 2021, pour atteindre 3,3 milliards d’euros. 4 000 nouveaux ETP d’AESH seront notamment financés à la prochaine rentrée.