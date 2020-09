Getty Images

Invité de BFMTV ce jeudi 10 septembre, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, a annoncé qu’à ce jour « 32 établissements scolaires » – sur un peu plus de 60.000 – et « 524 classes sont fermés » en France. La cause : la présence d’un ou de plusieurs cas positifs de coronavirus détectés au sein des établissements. « 32 établissements fermés en France, cela correspond à 0,05% des écoles en France », a-t-il nuancé. « On voit que ces chiffres sont en augmentation par rapport aux jours précédents, mais cela reste limité. »

Coronavirus: @GabrielAttal annonce que "32 établissements et 524 classes sont fermés" en France pic.twitter.com/gjq4LfVWw8 — BFMTV (@BFMTV) September 10, 2020

En effet, mardi 8 septembre, le ministre de l’Education nationale, avait recensé « 28 écoles et 262 classes fermés ». Il avait toutefois prévenu que ces chiffres allaient être « probablement plus élevés au cours des prochains temps. »

Reconduction du chômage partiel

Ces fermetures d’établissements ou de classes mettent de nombreux parents en difficulté, notamment ceux qui ont de jeunes enfants. Le gouvernement en a bien conscience : mercredi soir, il a annoncé la reconduction du mécanisme de chômage partiel pour les salariés contraints de garder leurs enfants et ne pouvant pas télétravailler. « Cette indemnisation pourra bénéficier à un parent par foyer, en cas d’incapacité de télétravail des deux parents et sur présentation d’un justificatif attestant soit de la fermeture de la classe, soit de la situation de cas-contact de l’enfant », précise un communiqué du ministère de la Santé.

Des médecins réclament le port du masque dès 6 ans

Pour limiter le risque de contagion à l’école, un collectif de professionnels de santé Stop-Postillons réclame que le masque soit porté par les enfants dès 6 ans, soit à l’école primaire et non à partir du collège. « Si les parents se protègent par leurs masques au travail, mais que les enfants se transmettent le virus à l’école, la contamination se fait de foyer en foyer par cette brèche », a-t-il écrit dans un communiqué publié le 9 septembre. A l’heure actuelle, le masque est obligatoire pour les élèves à partir de 11 ans ainsi que pour tous les enseignants, y compris ceux de maternelle.