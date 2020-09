A quelques jours de la rentrée scolaire, le collectif Solidarité Laïque, dont la Mission laïque française et plusieurs organisations (AEFE, AFLE et Union-ALFM) lancent un appel à dons pour aider les enfants de 6 à 11 ans scolarisés dans les écoles publiques de Beyrouth. Après l’explosion du 4 août, et alors que la crise économique, politique et sanitaire met le pays du Cèdre dans une situation très critique, préparer l’avenir en préservant l’accès à l’éducation est un acte fondateur, un acte d’espoir.



L’objectif de cette mobilisation solidaire de la communauté éducative est d’équiper 20000 enfants de 6 à 11 ans de Beyrouth en cartables, matériel scolaire et kits d’hygiène. Les membres de Solidarité Laïque, la Mission laïque française (Mlf), l’Agence française pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), l’Association franco-libanaise pour l’éducation et la culture (AFLEC) et l’Association des Anciens des Lycées Français du Monde (Union-ALFM) appellent leurs adhérents, enseignants, et élèves à donner du 16 septembre au 2 octobre.