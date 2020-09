Getty Images

Jean-Michel Blanquer invité ce matin mercredi 16 septembre

sur LCI, a annoncé « plus de 2100 classes et 81 établissements scolaires » fermés en France. Il a également déclaré que 1200 nouvelles contaminations d’élèves avaient été recensées depuis la semaine dernière. Le ministre a toutefois rappelé que ces nouveaux chiffres représentent seulement 0.13% des établissements français, et estime que cette situation est « la meilleure possible » au regard de la crise sanitaire en cours.

▶ #CORONAVIRUSENFRANCE.



🗣 @jmblanquer (@education_gouv) : "Au moment où je vous parle, 81 établissements sont fermés, un peu plus de 2.100 classes sont fermées et on a à peu près 1.200 nouveaux cas de #Covid19 d'élèves".



📺 L'Interview d'@EliMartichoux sur #La26. pic.twitter.com/OlrwlEoNoQ — LCI (@LCI) September 16, 2020

Pour rappel, le vendredi 11 septembre, le directeur de l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France Aurélien Rousseau, indiquait « au moins un cas positif dans 241 établissements en Ile-de-France, dont 151 à Paris » sur 20minutes.fr.

Les chiffres actuels sont à comparer avec les dernières annonces du gouvernement : le 10 septembre, Gabriel Attal déclarait sur BFMTV que « 32 établissements scolaires » – sur un peu plus de 60.000 – et « 524 classes » étaient concernés en France, un nombre de fermetures « limité » selon le porte-parole du gouvernement.

Le 7 septembre, Jean-Michel Blanquer avait annoncé sur BFMTV « 28 écoles et 262 classes fermés » et avait prévenu que ces chiffres allaient être « probablement plus élevés au cours des prochains temps. »

Reconduction du chômage partiel

Ces fermetures d’établissements ou de classes mettent de nombreux parents en difficulté, notamment ceux qui ont de jeunes enfants. Mercredi 9 septembre, le gouvernement a annoncé la reconduction du mécanisme de chômage partiel pour les salariés contraints de garder leurs enfants et ne pouvant pas télétravailler. « Cette indemnisation pourra bénéficier à un parent par foyer, en cas d’incapacité de télétravail des deux parents et sur présentation d’un justificatif attestant soit de la fermeture de la classe, soit de la situation de cas-contact de l’enfant », précise un communiqué du ministère de la Santé.

Des médecins réclament le port du masque dès 6 ans

Pour limiter le risque de contagion à l’école, un collectif de professionnels de santé Stop-Postillons réclame que le masque soit porté par les enfants dès 6 ans, soit à l’école primaire et non à partir du collège. « Si les parents se protègent par leurs masques au travail, mais que les enfants se transmettent le virus à l’école, la contamination se fait de foyer en foyer par cette brèche », a-t-il écrit dans un communiqué publié le 9 septembre. A l’heure actuelle, le masque est obligatoire pour les élèves à partir de 11 ans ainsi que pour tous les enseignants, y compris ceux de maternelle.