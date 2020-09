Capture écran

Invités de BFMTV ce lundi 7 septembre, Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale et Élisabeth Borne, ministre du Travail, ont évoqué la possibilité de nouvelles mesures pour les parents en cas de fermetures d’écoles.

262 classes sont actuellement fermées

À ce jour, près d’une semaine après la rentrée, « 28 établissements scolaires » – sur un peu plus de 60.000 – et « 262 classes sont actuellement fermés » en France à cause de l’épidémie de coronavirus, a annoncé Jean-Michel Blanquer. Ces chiffres devraient inévitablement augmenter dans les jours à venir. « C’est le genre de chose que nous attendions. C’est un chiffre qui est forcément en progression, il va probablement être plus élevé au cours des prochains temps », a-t-il déclaré lors de la soirée spéciale « Rentrée face au Covid-19 ». « À partir de trois cas (positifs) cela peut déclencher une fermeture de classe voire une fermeture d’établissement […] sous la direction des autorités sanitaires », a-t-il aussi souligné.

Coronavirus: "28 écoles ou établissements sont fermés, ainsi que 262 classes", selon Jean-Michel Blanquer (@jmblanquer) pic.twitter.com/HQm50DB2cV — BFMTV (@BFMTV) September 7, 2020

En fin de semaine dernière, le ministre avait déjà recensé 22 établissements scolaires et environ 120 classes fermés.

De nouvelles mesures annoncées « probablement cette semaine »

Ces fermetures d’écoles mettent de nombreux parents en difficulté. Jean-Michel Blanquer et Elisabeth Borne ont ainsi indiqué que le gouvernement allait rapidement se pencher sur la question. « On est en train de finaliser un dispositif », a annoncé la ministre du Travail, qui rappelle toutefois que la « priorité est que les parents puissent continuer à travailler. » Dans tous les cas, Elisabeth Borne promet « un filet de sécurité » aux parents ne pouvant pas aller travailler pour cause de fermeture d’écoles.

Garde d'enfants: selon Élisabeth Borne (@Elisabeth_Borne), "il y aura un dispositif pour les parents qui ne peuvent pas aller travailler" pic.twitter.com/b2PTA5Ib6U — BFMTV (@BFMTV) September 7, 2020

De son côté, Jean-Michel Blanquer a indiqué que « de nouvelles mesures seront annoncées par le Premier ministre dans un prochain temps, probablement cette semaine », ajoutant que le gouvernement travaille actuellement « sur un congé parental en cas de fermeture d’école ».

Il explique par ailleurs qu’aujourd’hui « c’est le droit commun qui s’applique avec la possibilité de rester chez soi quand on a un enfant à garder ». Selon la loi actuelle, comme le rappelle BFMTV, “le salarié qui souhaite s’absenter pour s’occuper d’un enfant malade ou accidenté, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge, peut bénéficier d’un congé non rémunéré d’une durée de 3 jours par an en général et de 5 jours par an si l’enfant concerné a moins d’un an, ou si le salarié assume la charge d’au moins trois enfants de moins de 16 ans”.

Jean-Michel Blanquer: "On travaille sur un congé parental en cas de fermeture d'école mais pour le moment c'est le droit commun qui s'applique" https://t.co/lqkxuJFwYN — BFMTV (@BFMTV) September 7, 2020

Le gouvernement devrait faire évoluer ce texte dans les jours à venir.