Les enseignants ne sont « pas toujours conscients de leur très bonne image auprès des parents comme des lycéens ». C’est ce qu’indique un sondage Ipsos* pour le ministère de l’Education nationale publié le 28 juillet. Selon les résultats, 86 % des parents d’élèves et 87 % des lycéens ont une bonne image des enseignants après la crise sanitaire.

Continuité scolaire et attentes pour la rentrée

Cette enquête, menée auprès de parents, d’enseignants et de lycéens, avait notamment pour objectif de réaliser le bilan de la continuité pédagogique. Un bilan globalement positif puisque 80 % des enseignants, 89 % des parents d’élèves et 85 % des lycéens estiment que la période d’école à la maison s’est bien passée. Pour 61 % des profs et 58 % des parents, cette période a même renforcé les liens qui existaient entre eux.

L’enquête avait également pour but de cerner les attentes et les inquiétudes des enseignants, des parents et des lycéens à propos de la rentrée de septembre. 58 % des enseignants et 47 % des parents se disent inquiets quant au niveau scolaire des enfants à la rentrée 2020 (contre seulement 43 % des lycéens). Les enseignants sont très mitigés sur l’application d’un protocole sanitaire allégé, qu’ils avaient déjà critiqué lors de sa mise en oeuvre le 22 juin. 49 % souhaitent qu’il soit mis en place à la rentrée, alors que 51 % souhaitent reprendre les cours comme avant la crise sanitaire. Chez les parents, 55 % souhaitent l’application du protocole, et chez les lycéens, 62%.

« Permettre la maîtrise des fondamentaux », une priorité absolue pour améliorer l’école

Enfin, parents, enseignants et lycéens ont été interrogés sur leurs priorités pour améliorer l’école. La plus citée par les trois catégories ? « Permettre la maîtrise des fondamentaux », jugée prioritaire ou importante pour 99 % des enseignants, 98 % des parents et 99 % des lycéens. Les profs ont également cité « revaloriser le métier d’enseignant » à 98 %. Les lycéens ont également jugé prioritaire ou important de « favoriser l’insertion professionnelle des élèves à l’issue de leur scolarité », à 98%. Pour les parents, l’une des priorités est également de « favoriser l’égalité des chances » (pour 97 % d’entre eux).

Enfin, pour améliorer l’école, parents, enseignants et élèves s’accordent sur la nécessité de faire travailler les élèves en petits groupes (une mesure citée par 64 % des enseignants, 41 % des parents et 39 % des élèves).

*Enquête menée du 1er au 15 juillet 2020, sur des échantillons représentatifs de 500 enseignants, 500 parents d’élèves et 500 lycéens.