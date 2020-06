© Getty Images

Très attendu par la communauté éducative, le nouveau protocole sanitaire a été rendu public mercredi 17 juin par le ministère de l’Education nationale. L’objectif de ce document de 8 pages ? Permettre le retour de « tous les élèves » en classe dès le lundi 22 juin. Pour que cela soit possible, cette nouvelle version du protocole sanitaire a été assouplie. Plusieurs règles ont ainsi été allégées, parmi lesquelles l’utilisation du matériel de l’école et les jeux extérieurs ou encore les consignes de distanciation physique. Finie la règle des 4m2 par élève. « Dans les écoles élémentaires et les collèges, le principe est la distanciation physique d’au moins un mètre lorsqu’elle est matériellement possible », explique le document. Encore plus souple : aucune règle de distanciation ne s’impose en maternelle.

Ces nouvelles règles, considérées comme très floues par les profs et les syndicats enseignants, n’ont pas manqué de les faire réagir. Pour Laetitia Faivre, co-secrétaire du SNES-FSU Paris : « il n’y pas de directives claires concernant ce protocole. Nous demandons une clarification des procédures », peut-on lire sur FranceInfo. La co-secrétaire met également en avant la mise en place de la faisabilité du nouveau protocole : « Au collège, ce sont des classes de 24 à 28 élèves. Y a-t-il assez place pour respecter la distanciation sociale et accueillir tous les élèves ? Les équipes pédagogiques et administratives sont mises en difficultés », souligne-t-elle.

Du côté des enseignants, même son de cloche. Sur les réseaux sociaux et notamment Twitter, ils n’ont pas hésité à tacler ce nouveau protocole sanitaire :

Après les cours à l’extérieur, ceux sans table. Voici la simulation d’une proposition faite par le rectorat de Strasbourg !#stopmepris #OnSeFoutDeNous pic.twitter.com/PVVqqSo1r1 — 🍓Lilas68🖤 (@Lilas68S) June 17, 2020

7. Jepense qu'ils ne savent pas que, dans certains modèles de tables doubles très courants en primaire, les chaises sont attachées (et ils font abstraction des casiers) pic.twitter.com/9gel6qX2OD — Charivari 🍓 (@Charivari1) June 18, 2020

En collège, il est conseillé – entendu ce matin sur @franceinfo – de faire passer les élèves classe par classe à la cantine.

Dans notre collège: 16 classes + les personnels.

Donc la 6è1 à 10h30 et on finit avec les 3e4 à 15h?

C'est un peu délire non?@caroline_tallec — Christophe Chartreux (@ProfToujours) June 18, 2020

A l'instant @jmblanquer sur Public Sénat apporte des précisions importantes: pas de distanciation en maternelle. En élémentaire, "on essaye de faire respecter un mètre, mais parfois, on sera obligés d'avoir un peu moins d'1 m, donc ce sera possible d'avoir un peu moins d'1 m". — Alexis Morel (@AMorelch) June 17, 2020

🤔 Pendant ce temps, sur le bureau de l'ordinateur de l'enseignant(e)… pic.twitter.com/LJmBeF2Zwn — ParentsProfs (@parentsprofsmag) June 17, 2020

Vous avez aimé la classe sans table ? Vous allez adorer la classe sans salle. pic.twitter.com/Me0qrriseQ — Prof_En_Colère 🔻#MerciLesProfs (@angry_prof39) June 17, 2020

Ah bon ok donc d'après #Blanquer le protocole obligatoire n'est pas obligatoire.

Du coup je vois même pas pourquoi il s'emmerde à faire un #ProtocoleSanitaire. pic.twitter.com/COORht6tIf — Marie-Laure GB (@MarieLaureGB) June 17, 2020

Le nouveau protocole est formidable : le mètre latéral à longueur facultative et des plans de classe à effectifs irréalistes, dos au tableau et ne respectant pas les règles de sécurité/évacuation (incendie par ex.) pic.twitter.com/1chj29rvTM — Laurent Gayme (@lgayme) June 18, 2020

#Blanquer : mise à jour du protocole sanitaire

Aurel dans le #CanardEnchaîné pic.twitter.com/rAqo4HR4Fk — ツ Isabelle (@ZabouF) June 17, 2020

On progresse, mais les chaises encombrent encore un peu. https://t.co/iGcfJOkwSg — cuvelier guillaume (@CuvelierG) June 18, 2020

Dès le 22 juin, l’école redeviendra donc obligatoire pour tous les élèves – sauf les lycéens.