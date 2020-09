Getty Images

En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, le masque est devenu obligatoire pour tous les enseignants et les élèves à partir de 11 ans, y compris dans les espaces extérieurs. Cette nouvelle règle peut ainsi engendrer des difficultés de compréhension, notamment auprès des personnes sourdes et malentendantes. Les plus petits, eux aussi, en plein apprentissage du langage et de la lecture, peuvent rencontrer des difficultés.

C’est pourquoi, une commande de 100.000 masques transparents a été faite par le ministère de l’Education nationale. Ils serviront, dans un premier temps, « aux enseignants en maternelle » mais aussi « aux professeurs ayant des élèves sourds dans leurs classes », a détaillé Sophie Cluzel, secrétaire d’État chargée des personnes handicapées, dans Le Journal du dimanche.

« Tous les agents d’accueil seront concernés »

Sur FranceInfo, la secrétaire d’Etat a également indiqué qu’après les professeurs, « tous les agents d’accueil au contact du public seront concernés ». Ces masques transparents, « réutilisables » et « lavables 25 fois à 60 °C », seront fabriqués « d’ici la fin du mois ». Ils seront ensuite « disponibles en grand nombre dans le courant de l’automne », a précisé Sophie Cluzel.

Aujourd’hui, « nous pouvons passer des commandes » mais « la production est limitée », confie la secrétaire d’Etat. Les entreprises adaptées à la « fabrication de ce masque inclusif espèrent néanmoins arriver à 80.000 par mois, et les autres producteurs montent en cadence », a-t-elle souligné.

Actuellement, seulement trois masques sont homologués mais deux autres devraient suivre.