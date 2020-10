Getty

Suite à l’annonce par le chef de l’Etat du couvre-feu en Ile-de-France et dans les 8 grandes métropoles de Lille, Grenoble, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Toulouse et Saint-Etienne, les enseignants ont réagi. Aucune mesure n’a été annoncée pour eux et pour les établissements scolaires et universitaires, qui restent pourtant, d’après Santé Publique France, les lieux où se forment le plus de clusters (ils représentent 35% des clusters en cours d’investigation).

Les clusters sont les lieux d’enseignement (école, collège, lycée et université)

Macron : on ne fermera ni les écoles ni les collèges ni les lycées ni les universités.

Macron again : la rentrée s’est bien passé je remercie les enseignants.

De 6h à 21h, le virus ne circule pas. — Legophi (@legophi) October 14, 2020

Les établissements scolaires et universitaires sont les premiers foyers de contamination…

Et leur solution, c’est un couvre-feu ??? — Zoli (@zozolili75) October 14, 2020

Un couvre feu qui débute en même temps que les vacances! Si ça marche qu'est-ce qui aura vraiment eu de l'effet, le couvre feu ou la fermeture des établissements scolaires? Habile — Cyberhistoiregeo.fr (@CyberHisGeo) October 15, 2020

Pas un mot sur les établissements scolaires, quel scandale bordel. — Prof_En_Colère 🔻#MentionBienPourTousLes2003 (@angry_prof39) October 14, 2020

Pas plus de 6 à table , la blagounette qui va plaire à la cantine 🤣🤣🤣 — Coste Nathalie (@nathtrin) October 14, 2020