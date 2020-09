Une salle de classe vide © Capture d’écran France 3 régions

Près de 12 millions d’élèves ont retrouvé le chemin de l’école ce mardi 1er septembre. Une rentrée scolaire pas comme les autres, marquée par la lutte contre l’épidémie du coronavirus. Selon le ministre de l’Education nationale, la réouverture des écoles a été « bien préparée ». Lors d’un déplacement dans un lycée pro ce lundi 31 août, il a assuré qu’il n’avait « pas d’inquiétudes ». Il a également prévenu que la rentrée scolaire serait aussi « normale que possible » et qu’il « ne manquera pas d’enseignants dans les classes ».

Des écoles ou classes fermées

Toutefois, dès le jour de la rentrée, certaines écoles ont pris la décision de ne pas rouvrir leurs portes suite à la situation sanitaire actuelle. C’est le cas d’une école à Saint-Didier au-Mont-d’Or (Rhône). Tous les élèves ont été invités à rester chez eux suite à la découverte du résultat positif au Covid-19 d’une enseignante. Autre exemple : à Chaville, dans les Hauts-de-Seine, une école maternelle a décidé de garder portes closes le jour de la rentrée suite à l’infection d’une gardienne de l’établissement. L’école prévoit de rouvrir après la désinfection des locaux. À Saint-Priest, c’est une classe élémentaire de CM1 qui a fermé ses portes suite à un cas de coronavirus d’un élève. Tous les enfants de la classe ont été mis en quatorzaine et le maire a demandé la mise en place de l’enseignement à distance.

Et pourtant, sur Europe 1, le président de la société française de pédiatrie, Christophe Delacour, préconise de ne fermer une classe qu’à partir de trois cas identifiés de coronavirus. « Lorsqu’il n’y a qu’un cas, cet élève doit être isolé pour qu’il guérisse. Mais à nos yeux, il n’y a pas d’indication pour fermer une classe pour un seul cas », affirme-t-il.

Dans le monde, deux tiers des élèves sans école

Alors qu’en France, quelques écoles ou classes sont toujours fermées, dans le monde, la situation est encore plus inquiétante. Dans un communiqué alarmant, l’Unesco estime que seul un élève sur trois dans le monde retrouvera sa classe en septembre. Les deux tiers des élèves restent ainsi « sans école » ou « dans l’incertitude » à cause de l’épidémie du coronavirus. Une situation qui affecte notamment les « populations les plus vulnérables » du fait des « inégalités persistantes ».