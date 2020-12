Le 9 décembre 1905, la loi sur la séparation des Eglises et de l’Etat était promulguée. La Journée de la laïcité à l’Ecole de la République célèbre chaque année cet anniversaire, et a pour rôle de rappeler l’importance de la laïcité comme valeur de la République.

Faire vivre la laïcité

Chaque année, à cette occasion, des actions sont menées dans les écoles. Les élèves sont encouragés à prendre la parole sur le sujet de la laïcité à travers des projets de classes ou des productions de toutes sortes.

Le site Éduscol propose un florilège – non-exhaustif – de ces initiatives. Parmi celles des années précédentes, on trouve par exemple une chanson composée par une classe de CM2, un film sur la liberté d’expression réalisé par des lycéens de Tourcoing, un lâcher de ballons ou encore un défilé de mode autour de la laïcité dans un lycée parisien.

Des ressources pour les enseignants

Pour aborder en classe des sujets comme la liberté de conscience ou la neutralité de l’Etat, et permettre aux élèves de s’approprier ce concept, les enseignants qui le souhaitent peuvent s’aider de nombreuses ressources en ligne.

Ainsi, sur Eduscol, on peut trouver des fiches de cours et d’activités inspirées de la Charte de la laïcité, et pour tous les niveaux. Ces fiches explorent des notions comme la sensibilité ou le jugement et répondent à des questions comme « Qu’est-ce que le prosélytisme ? » Les enseignants peuvent partir de situations concrètes comme des dilemmes moraux, permettant d’impliquer les élèves dans une réflexion personnelle… et collective.

Le réseau Canopé, quant à lui, propose ce 9 décembre une série de webinaires dédiés à la laïcité. Pourquoi l’école française est-elle laïque ? Comment aborder ces sujets en classe ? Autant de questions auxquelles tentent de répondre les intervenants invités par Canopé lors de ces événements. La plateforme propose également des outils pédagogiques sous forme de dossiers ou de podcasts, et des idées de jeux autour de la laïcité.

En octobre, Vousnousils avait recensé dans un article plusieurs plateformes proposant des ressources sur ce thème. Ces ressources, d’actualité en cette Journée de la laïcité, peuvent toujours être consultées.