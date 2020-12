Getty images

Article publié le 26 mai, mis à jour le 9 décembre

Chanter dans une chorale, jouer de la musique de chambre et plus encore faire partie d’un orchestre sont peu compatibles avec la mise en place et le respect des gestes barrières.

France Musique consacre un article à cette problématique. On y lit que la pratique du chant choral est particulièrement risquée : une activité qui implique de « chanter ou respirer profondément est considérée plus dangereuse [que les autres], particulièrement lorsqu’elle se déroule dans un endroit fermé où il y a beaucoup de monde » explique l’Association européenne du chant choral .

Chanter représente un danger

En effet précise encore l’article, « Quand on chante, les fines gouttelettes sont libérées en plus grande quantité que quand on parle. Le chant s’apparente à ce niveau à la toux« .

La chorale est également citée comme un foyer majeur de contagion du coronavirus dans un article publié par Courrier International, avec pour exemple la contagion d’une chorale à Washington, commentée par le biologiste Erin Bromage de l’université du Massachusetts : “chanter, encore plus que parler, transforme les gouttelettes en aérosol. De plus, la respiration profonde, nécessaire au chant, facilite la pénétration des gouttelettes jusque dans les poumons. En quatre jours seulement, 45 des 60 membres de la chorale ont développé des symptômes. »

Le site VirMus qui compile des informations scientifiques sur la pratique du chant et l’épidémie de covid confirme par ailleurs que plus on chante fort et nombreux, plus le risque de contamination est élevé, et que le seul moyen de limiter la propagation des gouttelettes est le port d’un masque couvrant le nez et la bouche. Cela ne suffit cependant pas à bloquer toute propagation.

La Suisse interdit le chant

Dans un article du quotidien suisse francophone Le Nouvelliste publié le 4 décembre, on apprend que, dans la perspective des fêtes de fin d’année, la Suisse vient d’interdire le chant : « le chant est interdit en dehors du cercle familial et de l’école obligatoire, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Cela ne concerne pas seulement les choeurs mais aussi les chants en groupe lors des services religieux ou dans le cadre de traditions du Nouvel An. »