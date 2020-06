CC : bodnarchuk / Getty Images

Très attendu par les directeurs d’école et les chef d’établissements, le nouveau protocole sanitaire a été rendu public mercredi 17 juin sur le site du ministère de l’Education nationale.

Pour le gouvernement, le but est de faire revenir « le plus d’élèves possible » à l’école et au collège dès ce lundi 22 juin grâce à des consignes sanitaires beaucoup moins strictes, a précisé Jean-Michel Blanquer ce jeudi sur FranceInfo. Certaines règles ont donc été assouplies parmi lesquelles le port du masque des enseignants, l’utilisation du matériel de l’école ou encore la distanciation physique. En maternelle, aucune règle de distanciation ne s’impose. En élémentaire et au collège, « le principe est la distanciation physique d’au moins un mètre lorsqu’elle est matériellement possible », note le document. Lorsque ce mètre ne peut pas être respecté au collège, les élèves doivent porter un masque.

Et pourtant, un décret publié lundi 15 juin expliquait que dans « les écoles élémentaires et les collèges », la règle d’un mètre de distance devait obligatoirement s’appliquer dans « les salles de classes et tous les espaces clos ». Certaines souplesses ont donc été accordées pour permettre l’accueil de tous les élèves. « Le décret va évoluer d’ici à lundi prochain », a expliqué le ministre de l’Education jeudi sur France info. Selon les Echos, le décret devrait être publié dimanche « pour intégrer les tout derniers assouplissements annoncés par Jean-Michel Blanquer ».