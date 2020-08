Après une semaine consacrée au nouveau protocole sanitaire, qui prévoit notamment le port du masque à partir du collège, y compris pendant la récréation, Jean-Michel Blanquer s’est rendu ce matin dans un lycée en Mayenne. Il y a rencontré des professeurs faisant leur rentrée au lycée professionnel Pierre-et-Marie-Curie à Château-Gontier.

« Ma seconde priorité, c’est l’enseignement professionnel »

Lors de son déplacement, le ministre de l’Education nationale a tenu à s’exprimer sur cette rentrée des classes perturbée par l’épidémie liée au Covid-19. Il a assuré qu’il « ne manquera pas d’enseignants dans les classes demain ».

« On a réussi à préparer la rentrée malgré la crise sanitaire. Dans le primaire, on a recruté plus, je n’ai pas d’inquiétudes et on a des moyens de remplacements », a assuré le ministre. Il a malgré tout reconnu qu’il y « aura des exceptions, mais la rentrée sera aussi normale que possible ».

Par ailleurs, Jean-Michel Blanquer a affirmé que l’enseignement primaire était sa première priorité. « Ma seconde priorité, c’est l’enseignement professionnel », a-t-il déclaré lors de son déplacement. « Cette priorité se voit très bien ici car les lycées professionnels sont dynamiques, en dépit de la crise sanitaire et sociale. Il faut souligner cet enseignement, notre résilience pour nos élèves et pour la société », a-t-il enfin ajouté.