Pouvez-vous présenter votre association ?

Olivier Bourhis : Inspirée d’une expérience québécoise, l’association Électeurs en herbe a été fondée en 2016 sous l’impulsion d’un groupe d’enseignants et de militants de l’éducation populaire, sur la base de trois constats : une hausse importante de l’abstention électorale, une défiance croissante envers les institutions et la décision publique, et une éducation civique à l’École qui reste encore trop « théorique ». L’association oeuvre auprès des jeunes de 11 à 18 ans.

Électeurs en herbe a la conviction qu’une éducation à la citoyenneté active repose d’abord sur l’expérimentation concrète de la délibération démocratique. Nous proposons pour cela, à l’occasion de véritables campagnes électorales, des parcours pédagogiques, avec des simulations d’élection en conditions réelles. Depuis la création de l’association, nous avons proposé des activités pour les élections présidentielles et législatives, européennes puis municipales. Nous lançons cette année deux nouveaux parcours pour le renouvellement des Conseils départementaux et régionaux.

L’association est placée sous le haut-patronage du ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et lauréate du Prix de la Démocratie 2019. Depuis sa création, plus de 5 000 jeunes dans plus de 50 départements ont déjà participé à nos activités.

Qu’est-ce que « Participe présent », et à qui s’adresse ce projet ?

« Participe présent » est notre nouvelle proposition à destination des enseignants, des personnels de vie scolaire, des animateurs, des élus locaux et de l’ensemble des éducateurs pour impliquer les jeunes dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ce programme s’adresse également aux jeunes, collégiens et lycéens, et notamment au réseau des « éco-délégués » élus par leurs camarades.

Le parcours comprend un ensemble d’activités pour comprendre ce phénomène, débattre de ses causes et de ses effets et s’engager dans son établissement scolaire. Le point d’orgue du parcours est l’organisation d’une « convention pour le climat » – inspirée de la Convention Citoyenne pour le Climat – au terme de laquelle les jeunes participants formuleront des propositions concrètes pour agir sur leur environnement.

Que proposez-vous pour aider les enseignants à mettre en place le parcours pédagogique « Participe présent » ?

Comme pour l’ensemble de nos parcours pédagogiques, nous mettons à disposition des enseignants des fiches-activités détaillées sur notre site Internet : objectifs et compétences visées au regard du socle commun, durée indicative et déroulé pas-à-pas, matériel requis, ressources documentaires… Toutes ces ressources sont gratuites et sous licence Creative Commons : les enseignants sont libres de suivre le parcours proposé, de l’adapter ou de « picorer » selon leurs besoins.

L’organisation de la convention pour le climat fait l’objet d’un guide pratique destiné à accompagner les enseignants. Un calendrier d’organisation-type, à discuter avec l’ensemble des acteurs du projet, présente les différentes étapes de la convention scolaire et propose des contenus, conseils et méthodes d’animation.

Électeurs en herbe propose aussi des webinaires tout au long de l’année pour que les enseignants impliqués dans nos activités disposent d’un espace d’échange entre pairs.

Tenant compte des effets de la crise sanitaire sur les enseignements et le fonctionnement des établissements scolaires, nous adaptons nos activités afin qu’elles puissent être menées en présentiel, en distanciel ou dans une formule hybride. Notre site Internet sera complété début janvier 2021 avec un nouvel espace, qui offrira des ressources numériques à utiliser dans le cadre de nos parcours pédagogiques.

Pourquoi prendre le modèle de la Convention citoyenne pour le climat ? En quoi est-ce une initiative démocratique inspirante ?

Un grand nombre de nos concitoyens, et parmi eux beaucoup de jeunes, n’ont pas attendu la Convention citoyenne pour le climat pour dire leurs inquiétudes et s’engager dans la lutte contre le réchauffement : il s’agit là d’une préoccupation de société grandissante à laquelle nos bénévoles sont eux-mêmes particulièrement sensibles.

Cette expérimentation démocratique est aussi une première à ce niveau de décision politique et, nous l’espérons, d’action publique. Elle constitue aussi une occasion de promouvoir la méthodologie du « jury citoyen », bien connue déjà de nombre d’acteurs associatifs, qui favorise l’implication des participants dans la construction d’un savoir collectif.

En imaginant « Participe présent », nous voulions proposer aux enseignants un projet collectif crédible et réaliste pour canaliser cette volonté de changement, la transformer en savoirs et en action au cœur des établissements.

Enfin, la perspective d’un référendum à partir de propositions de la Convention, confirmée récemment par le président de la République, offre une occasion de travailler dans le cadre d’un vote en situation réelle – l’un des fondamentaux de notre association.

Pensez-vous que le fait de proposer des activités en lien avec la vie politique et le contexte actuel permette d’intéresser davantage les collégiens/lycéens ?

Nous en sommes certains : l’enquête nationale publiée en 2018 par le Conseil national d’évaluation du système scolaire montre combien l’École est déterminante pour préparer les jeunes à leur vie de citoyen, mais aussi combien elle peut progresser pour impliquer davantage les élèves dans des projets participatifs.

C’est pourquoi nous faisons largement appel, dans la création de nos parcours, aux pédagogies actives, qui visent à permettre aux jeunes de construire de la connaissance à partir d’expériences variées dont ils sont acteurs et auteurs, avec leurs enseignants. Les différentes activités que nous proposons privilégient ainsi le travail en groupes, pour promouvoir la coopération et le respect d’autrui et de sa différence – d’opinion notamment.

Au-delà, ce programme pédagogique sur plusieurs semaines répond à des objectifs d’éducation aux médias, d’apprentissage du débat, de la construction d’une opinion, de formation de l’esprit critique… ancré dans le réel et l’actualité.