Lumni est une plateforme proposant du contenu pédagogique audiovisuel. Parmi ses nombreux dossiers, émissions et jeux, on trouve une série de vidéos qui emmène le spectateur aux quatre coins de la France… pour visiter le pays de chez soi !

Un tour de France pédagogique

La France abrite des régions aux paysages, traditions et patrimoines variés. A travers la série « Ca bouge en France ! », Lumni et TV5MONDE mettent cette richesse culturelle à disposition des plus jeunes. Pour des élèves qui n’ont pas toujours l’occasion de partir en vacances, et à l’heure du coronavirus, ces vidéos permettent de voyager en apprenant.

Ce sont donc sept vidéos de trois minutes qui présentent chacune une région française. Commentées par une voix-off, elles offrent des images de centres-villes médiévaux, ports de plaisances, monuments, musées…

Pour les enseignants, ces vidéos peuvent constituer un support pédagogique pour intéresser les élèves à la diversité culturelle du pays. En histoire, en géographie, en français ou même en histoire de l’art – avec par exemple la chapelle de Vallauris repeinte par Picasso – le passé de ces régions est un moyen de développer une certaine culture générale.

Découvrir un patrimoine local

Ainsi, élèves, professeurs ou amateurs de culture visiteront, à travers les vidéos : l’Alsace, la Bretagne, le Limousin, la Côte d’Azur, le Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et la région Rhône-Alpes.

A découvrir, entre autres : le centre historique de Strasbourg, classé au patrimoine de l’UNESCO, et sa Cité de l’automobile, les îles et ports de Bretagne, ou encore les nombreuses activités à pratiquer dans le Limousin – du kayak au vitrail en passant par le BMX dans les monts de Guéret.