Ce lundi 21 décembre, deux sites ont été ouverts par le ministère de l’Education. Ils doivent aider les futurs bacheliers à préparer l’examen et à construire leur projet professionnel.

Quand je passe le bac

Ce site d’information se concentre sur la préparation du baccalauréat. Après la réforme récente, l’examen national a connu de nombreux changements et il peut être difficile de s’y retrouver parmi les différentes épreuves. La crise sanitaire a compliqué d’autant plus la situation, avec l’annulation des épreuves communes pour le bac 2021. Les épreuves de terminale – spécialités et Grand oral inclus – sont quant à elles maintenues, bien qu’adaptées.

Un site qui récapitule toutes ces informations et aide à organiser les révisions peut donc s’avérer utile pour les lycéens. Sur le site quandjepasselebac.education.fr, ils trouveront toutes les ressources nécessaires pour préparer le grand examen, qu’ils soient en voie générale ou technologique. Avec des articles thématiques, pour tout savoir sur l’épreuve du Grand oral, sur l’adaptation des sujets en raison de la crise sanitaire, ou encore sur les programmes des enseignements de spécialité.

En plus de ces ressources sur le baccalauréat, les lycéens trouveront des informations sur la voie professionnelle et sur l’entrée en Seconde. Une dernière catégorie se concentre sur l’après-bac : calendrier de Parcoursup, bourses et logements, semaines de l’orientation…

Un calendrier de l’année de terminale détaillant toutes les modalités du bac 2021 est également accessible.

La plateforme Parcoursup

Le site 2021 de Parcoursup vient d’ouvrir ses portes. Il est chargé d’orienter ou de ré-orienter les futurs étudiants vers les nombreuses formations de l’enseignement supérieur. Des fiches descriptives sont disponibles pour chaque formation, avec les modalités d’admission, les débouchés, le contenu…

Des conseils et calendriers expliquent l’utilisation – étape par étape – de la plateforme, de la découverte des formations à l’inscription dans le supérieur en passant par les vœux Parcoursup.

📣 Rendez-vous le 21 décembre pour l’ouverture du site #Parcoursup 2021.



👉 Vous retrouverez le moteur de recherche des formations disponibles en 2021, la FAQ, des vidéos et toutes les infos nécessaires pour formuler vos vœux à partir du 20 janvier.



🔗 https://t.co/nai3JlOOnb pic.twitter.com/RM4UIgswr3 — Parcoursup (@parcoursup_info) December 15, 2020

Pour rappel, des exemples de sujets de bac ont été publiés sur Eduscol pour permettre aux lycéens de s’entraîner aux épreuves du bac.