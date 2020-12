Préparer son entrée dans les études

La plateforme nationale Parcoursup, chargée de l’orientation ou de la réorientation des étudiants vers les différentes formations de l’enseignement supérieur, ouvre son site d’information pour l’année 2021. Ce 21 décembre, lycéens et étudiants peuvent donc prendre connaissance des licences, classes préparatoires, IUT, écoles… qui existent dans toute la France, en vue de leurs vœux d’inscription.

Un moteur de recherche permet aux futurs bacheliers de trouver leur voie parmi les 17 000 formations existantes (dont 4000 en apprentissage). Pour chacune d’entre elle, une fiche décrit le contenu, les débouchés, le nombre de places disponibles, les critères d’admission ou encore la date des journées portes ouvertes.

Construire son projet pas à pas

Un calendrier est disponible pour guider les futurs étudiants à travers l’utilisation de Parcoursup, et en définir les étapes. Après avoir découvert l’offre de la plateforme et sélectionné plusieurs formations, ceux-ci peuvent procéder à leur inscription et formuler leurs vœux d’orientation. Cette étape peut être réalisée du 20 janvier au 11 mars. Puis du 27 mai au 16 juillet, chacun reçoit les réponses des formations demandées et choisit celle qui l’intéresse. Pour ceux qui ne recevront pas de réponses positives, la marche à suivre est également indiquée.

Le site propose, en plus de l’offre de formation, des conseils destinés aux élèves de terminale pour construire leur projet professionnel. Pour les personnes bachelières et non-scolarisées qui voudraient reprendre les études, une offre de formation continue est à découvrir sur la page Parcours+.