J-M Blanquer

Invité d’Europe 1 ce dimanche 20 décembre, le ministre de l’Education nationale est revenu sur le risque de contaminations des enfants à l’école après les fêtes de fin d’année. Il n’y a pas d’inquiétudes à avoir : les études « ont montré qu’en milieu scolaire, on réussissait à moins se contaminer qu’en dehors », a avancé Jean-Michel Blanquer, rappelant qu’uniquement « 0,2% des écoles, collèges et lycées » avaient été fermés depuis le début de l’année scolaire.

Pourtant, d’après le dernier bilan des chiffres de contaminations du ministère de l’Éducation nationale, les chiffres sont repartis à la hausse cette semaine. Ils sont ainsi plus élevés que ceux des deux dernières semaines. On compte 5264 élèves contaminés sur les 7 derniers jours, contre 4548 la semaine passée, et 5128 il y a deux semaines.

Pour le ministre de l’Education nationale, il n’est pas question de décaler la rentrée des classes de janvier. « Ce n’est pas l’option privilégiée », a-t-il assuré sur Europe 1, ajoutant que « nous avons des protocoles et nous les faisons évoluer en fonctions des circonstances ». Tout « comme les lycées », qui sont passés « en formule hybrique » au retour de la Toussaint, a expliqué le ministre, espérant pouvoir bientôt rebasculer « dans l’autre sens, du fait de l’amélioration de la situation sanitaire ».

Pour Jean-Michel Blanquer, l' »école est fondamentale et nous ne devons pas la sacrifier ». Se félicitant d’avoir réussi à « ramener tous les enfants à l’école en septembre », le ministre espère une année scolaire 2020-2021 « normale ». « Je ferai tout pour cela », a-t-il conclu.