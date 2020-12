De nombreux sujets zéro et spécimens viennent d’être rendus accessibles sur le site d’Eduscol, par le ministère de l’Education nationale. Ils sont destinés à aider les élèves de première et de terminale à préparer leurs examens.

Les épreuves de spécialité maintenues

Le gouvernement a annoncé en novembre l’annulation des trois épreuves communes en contrôle continu – normalement réparties sur l’année de première et de terminale – et leur remplacement par les notes du bulletin scolaire. Ces notes représenteront donc 40% de la note finale.

Mais les épreuves de terminale, dont les épreuves de spécialité et le Grand oral – grande nouveauté du baccalauréat 2021 – sont maintenues. Cette décision a été prise en novembre par le ministre de l’Education, malgré les demandes de syndicats d’enseignants et d’inspecteurs d’académie de reporter les épreuves de spécialité prévues en mars et d’annuler le Grand oral. L’enseignement à distance autorisé dans les lycées, conséquence de la crise sanitaire, peut en effet avoir ralenti la progression des élèves.

Néanmoins, pour permettre aux élèves et à leurs enseignants de préparer ces examens le mieux possible, des adaptations sont prévues. Le format des épreuves, notamment, sera aménagé de sorte que les élèves tombent sur un sujet qu’ils ont « effectivement étudiés ».

Dans ce contexte, la publication de ces sujets zéro et spécimens, destinés à donner aux élèves un aperçu des épreuves, est également la bienvenue.

Des exemples de sujets pour se préparer

Des sujets d’examens sont donc à découvrir sur Eduscol, pour les filières générales et technologiques. Les documents sont classés par enseignements : épreuves communes, épreuve anticipée de français… mais surtout épreuves de spécialité, c’est-à-dire celles qui sont maintenues pour le bac 2021.

Les sujets zéro ont pour but de donner « des exemples de ce qui pourra être attendu ». Les spécimens, quant à eux, sont des « sujets complets qui auraient pu être proposés lors des épreuves ». Leur publication peut servir aux élèves ou aux enseignants pour organiser des examens blanc et ainsi s’entraîner au baccalauréat en conditions réelles.

Parmi ces sujets, on trouve par exemple celui d’histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques de terminale, qui comprend deux énoncés de dissertation à traiter au choix – l’un sur le patrimoine et l’autre sur la diffusion de la connaissance – et une étude critique de documents sur la protection de l’environnement.

Le sujet spécimen de la spécialité « Sciences de la vie et de la Terre » comporte plusieurs exercices au choix, qui abordent des thématiques variées : fonctionnement des cellules, géologie, génétique et évolution…

De nombreux autres sujets-exemples sont à consulter pour les enseignements de spécialité, qui comptent aussi les arts, le numérique et les sciences informatiques ou encore les sciences économiques et sociales.